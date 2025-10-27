Incendio en la Alcaidía: el Hospital San Bernardo asistió a 14 personas, dos ya fueron dadas de alta

Tras los incidentes en la Alcaldía Judicial de Salta, ocurridos el 26 de octubre, el gerente general del Hospital San Bernardo, Dr. Pablo Salomón, detalló que ingresaron catorce pacientes en total y que uno de ellos fue derivado al Papa Francisco.

“El hospital San Bernardo recibió catorce pacientes, de los cuales tres eran traumatizados y once consultaron por quemaduras. Siete se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, distribuidos en Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Shock Room”, detalló.

Mientras que los cuatro restantes se encuentran en la Sala común de la Guardia, y otros dos fueron dados de alta

“De los tres pacientes traumatizados que recibimos, dos ya fueron externados y uno continúa en observación para posible evaluación y alta”, completó Salomón.

Finalmente, el nosocomio informó que todos los pacientes se encuentran con vigilancia del personal de la Penitenciaría de la Provincia.