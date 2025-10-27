Las tareas están previstas en tres etapas y se trabajará con cañería de PEAD, según informaron desde la empresa Aguas del Norte.
Incendio en la Alcaidía: el Hospital San Bernardo asistió a 14 personas, dos ya fueron dadas de alta
El Gerente general del nosocomio, Dr. Pablo Salomón, informó que siete personas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, cuatro en sala común y solo uno en observación por traumatismos.Salta27/10/2025
Tras los incidentes en la Alcaldía Judicial de Salta, ocurridos el 26 de octubre, el gerente general del Hospital San Bernardo, Dr. Pablo Salomón, detalló que ingresaron catorce pacientes en total y que uno de ellos fue derivado al Papa Francisco.
“El hospital San Bernardo recibió catorce pacientes, de los cuales tres eran traumatizados y once consultaron por quemaduras. Siete se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, distribuidos en Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Shock Room”, detalló.
Mientras que los cuatro restantes se encuentran en la Sala común de la Guardia, y otros dos fueron dados de alta
“De los tres pacientes traumatizados que recibimos, dos ya fueron externados y uno continúa en observación para posible evaluación y alta”, completó Salomón.
Finalmente, el nosocomio informó que todos los pacientes se encuentran con vigilancia del personal de la Penitenciaría de la Provincia.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que mañana, martes 28 de octubre, no habrá atención en su sede de Avenida Tavella 1395.
La alerta es para la región centro y sur, incluyendo Capital y los Valles. Se esperan acumulados de hasta 40 milímetros entre la medianoche y las seis de la mañana del martes.
Durand lanzó un operativo de limpieza de afiches y carteles en la ciudad
El intendente de Salta publicó un video en redes donde destacó que los equipos municipales ya trabajan en la limpieza de la vía pública tras las elecciones. Reclamó a las fuerzas políticas.
La Justicia investiga el incendio en la Alcaidía y evaluaría medidas por la sobrepoblación carcelaria
El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.
Incendio en la Alcaidía de Salta: Tres internos en terapia intensiva y cuatro penitenciarios lesionados
El director del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, reconoció que opera muy por encima de su capacidad, con el 70% de sobrepoblación.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.