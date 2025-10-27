Rescataron a dos personas extraviadas en el cerro Pacuy: “El mal clima los desorientó”

El fin de semana se activó el protocolo de búsqueda y rescate en altura de dos jóvenes que ascendieron al cerro Pacuy en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano y no retornaron según lo programado.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador del Grupo de Rescate de Montaña, Santiago Cuevas, explicó que los familiares radicaron la denuncia el sábado por la noche. Según la última información, los jóvenes se encontraban a 4 mil metros de altura con condiciones climáticas desfavorables.

“En ese cerro sopla mucho viento y cambia el clima, el sábado bajaron las nubes y eso hizo que se desorienten, no tenían visión a más de 2 metros de distancia y no encontraban la senda lo que produjo que salgan por otro lado”, detalló.

Los rescatistas contaban con el “track” de los jóvenes que le permitió tener un parámetro para la búsqueda. “Caminaron mucho para no sentir frio, los chicos comentaron que siguieron un arroyo que los llevó a la Quebrada del Incamayo y así aparecieron en la zona de Estación El Chorrillo”, completó.

Del protocolo de búsqueda participaron distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil, Gendarmería Nacional y del Grupo de Rescates en la Montaña. Cuevas recomendó “planificar bien las salidas” para evitar desorientarse en la zona.

“Hay que chequear el pronóstico porque es lo que juega en contra, sobre todo en la montaña y, principalmente, darle importancia a la comunicación, nosotros nos manejamos con radio porque es casi seguro no hay señal arriba”, señaló.

En esa línea advirtió que, ante la creciente cantidad de personas que realizar trekking, pueden darse muchos casos y pidió “tomar recaudos”. “Se están dando muchos casos. La gente se confía mucho, están acostumbrados en bajar un track y seguirlo, entonces no lo saben usar o se quedan sin batería”, cerró.