Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Tras la victoria de LLA, el Tesoro de EE.UU. habló de un “futuro económico brillante” para América Latina
Scott Bessent felicitó al presidente argentino por las elecciones y afirmó que la política de Trump en la región “está funcionando”.Política27/10/2025
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: “América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, expresó.
El Gobierno arrasó con las votaciones de medio término y, con la participación más baja desde la vuelta de la democracia en una elección legislativa, sacó una gran diferencia a nivel nacional y se posicionó como la fuerza principal en provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Luego de que se conocieran los primeros datos, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó a Milei.
Poco después también hizo lo propio Bessent y, a través de sus redes sociales, manifestó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.
Sobre esto, el funcionario añadió: “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.
Además, expresó su deseo de que “se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, concluyó.
Durante la madrugada y apenas unas horas después de que se dieran a conocer los primeros datos oficiales, el mandatario estadounidense brindó un mensaje al gobierno argentino.
“¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump a través de Truth Social. Y tras ello, completó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.
La respuesta de Javier Milei al apoyo de Donald Trump
Milei le respondió a su par norteamericano y valoró el acompañamiento: “Gracias, Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, escribió.
“Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, completó.
Con información de TN
