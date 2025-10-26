Legislativas 2025: al mediodía votó el 23% del padrón nacional

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta el mediodía de este domingo 26 de octubre había votado el 23% del padrón nacional, en el marco de las elecciones legislativas 2025, que se desarrollan con normalidad en todo el país.

Por primera vez a nivel nacional se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a la tradicional boleta partidaria. El nuevo sistema, dividido en franjas horizontales para cada categoría y columnas verticales por partido, busca simplificar el proceso y reducir el ausentismo de autoridades de mesa.

Más de 36 millones de personas están habilitadas para votar, eligiendo 127 diputados nacionales en todas las provincias y 24 senadores en ocho distritos, cuyos mandatos comenzarán el 10 de diciembre.

Con información de TN