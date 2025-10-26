Taiana: "Esperamos una buena participación, hay mucho optimismo"

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
El candidato a diputado de Fuerza Patria emitió su voto en medio de versiones de una reunión con la expresidenta Cristina Kirchner esta tarde.Política26/10/2025
El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, se mostró confiado con que más gente asista a emitir su voto en las elecciones 2025: “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”, dijo al salir del cuarto oscuro, en diálogo con la prensa.
En tanto, Taiana dijo que confía en que habrá una buena participación electoral. “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre. Así que si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación”, sostuvo.
Tras emitir su voto en Vicente López, el excanciller confirmó que tras la jornada electoral, viajará hacia La Plata para esperar el resultado junto al resto de los espacios que integran Fuerza Patria.
Además, dijo que no cree que el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel genere dificultades: “No sé, depende de la votación, de cómo lo trate la gente. Es decir, puede ser que haya votos dudosos. En principio es muy fácil. En el caso de la provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa que es diputado nacional. En Capital votan dos cosas, entonces ya eso puede prestarse a que haya alguna o mayor dificultad”.
Con información de Ámbito
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.