Taiana: "Esperamos una buena participación, hay mucho optimismo"

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, se mostró confiado con que más gente asista a emitir su voto en las elecciones 2025: “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”, dijo al salir del cuarto oscuro, en diálogo con la prensa.

En tanto, Taiana dijo que confía en que habrá una buena participación electoral. “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre. Así que si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación”, sostuvo.

Tras emitir su voto en Vicente López, el excanciller confirmó que tras la jornada electoral, viajará hacia La Plata para esperar el resultado junto al resto de los espacios que integran Fuerza Patria.

Además, dijo que no cree que el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel genere dificultades: “No sé, depende de la votación, de cómo lo trate la gente. Es decir, puede ser que haya votos dudosos. En principio es muy fácil. En el caso de la provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa que es diputado nacional. En Capital votan dos cosas, entonces ya eso puede prestarse a que haya alguna o mayor dificultad”.

Con información de Ámbito