Nahuel “Relámpago” Torres: campeón salteño que sigue vendiendo empanadas en la feria de Solidaridad

Con apenas 24 años, el salteño Nahuel “Relámpago” Torres se consagró campeón argentino superpluma tras vencer por puntos al bonaerense Miguel “Chile” Chilaver en fallo mayoritario. Pero, lejos de abandonar su rutina, el campeón mantiene los pies sobre la tierra: “Sigo vendiendo empanadas en la feria de Solís”, contó entre risas en diálogo con Gustavo Pistone y el “Chino” Aparicio por Aries.

“Hoy salgo a la una de la tarde, con el canasto y las empanadas de carne al horno. Las hago con mi señora. Las docenas están a $6000 y la media a $3500”, explicó el flamante campeón, que vive en el barrio Solidaridad.

Torres recordó sus inicios en el boxeo: “Empecé en el fondo de mi casa, pegándole a una bolsa de papas. De chico sufrí bullying y descargaba la bronca entrenando”. Con el tiempo, su disciplina lo llevó al ring y a un título nacional.

A pesar de los logros, sigue trabajando como vendedor ambulante: “No vuelvo a casa hasta que vendo todo. Soy un buen vendedor”, bromeó. Antes comercializaba alfajores, pero hoy las empanadas son su medio de vida mientras continúa entrenando con su técnico Manuel Medina.

“Yo sabía que iba a ser campeón. Estoy tranquilo, enfocado. Sueño con ser campeón del mundo”, afirmó con determinación.

Mientras entrena y se prepara para defender el título en diciembre, Torres sigue recorriendo las ferias con su canasto al hombro, símbolo de sacrificio y humildad. “Con esfuerzo todo se puede”, dijo antes de despedirse, agradecido por el apoyo de su familia y de los salteños que lo alientan.