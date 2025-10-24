Luego del triunfo de Verstappen en Estados Unidos, se disputa la fecha 20° de la temporada 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Conocé los horarios.
Nahuel “Relámpago” Torres: campeón salteño que sigue vendiendo empanadas en la feria de Solidaridad
El joven boxeador salteño Nahuel “Relámpago” Torres se consagró campeón argentino superpluma y, pese al título, continúa trabajando como vendedor ambulante en la feria de Solidaridad.Deportes24/10/2025Ivana Chañi
Con apenas 24 años, el salteño Nahuel “Relámpago” Torres se consagró campeón argentino superpluma tras vencer por puntos al bonaerense Miguel “Chile” Chilaver en fallo mayoritario. Pero, lejos de abandonar su rutina, el campeón mantiene los pies sobre la tierra: “Sigo vendiendo empanadas en la feria de Solís”, contó entre risas en diálogo con Gustavo Pistone y el “Chino” Aparicio por Aries.
“Hoy salgo a la una de la tarde, con el canasto y las empanadas de carne al horno. Las hago con mi señora. Las docenas están a $6000 y la media a $3500”, explicó el flamante campeón, que vive en el barrio Solidaridad.
Torres recordó sus inicios en el boxeo: “Empecé en el fondo de mi casa, pegándole a una bolsa de papas. De chico sufrí bullying y descargaba la bronca entrenando”. Con el tiempo, su disciplina lo llevó al ring y a un título nacional.
A pesar de los logros, sigue trabajando como vendedor ambulante: “No vuelvo a casa hasta que vendo todo. Soy un buen vendedor”, bromeó. Antes comercializaba alfajores, pero hoy las empanadas son su medio de vida mientras continúa entrenando con su técnico Manuel Medina.
“Yo sabía que iba a ser campeón. Estoy tranquilo, enfocado. Sueño con ser campeón del mundo”, afirmó con determinación.
Mientras entrena y se prepara para defender el título en diciembre, Torres sigue recorriendo las ferias con su canasto al hombro, símbolo de sacrificio y humildad. “Con esfuerzo todo se puede”, dijo antes de despedirse, agradecido por el apoyo de su familia y de los salteños que lo alientan.
El cuadro ecuatoriano construyó la victoria con un primer tiempo perfecto, destacando el doblete de Gabriel Villamil y un gol de penal de Lisandro Alzugaray.
Gallardo define el equipo de River para la semi de Copa Argentina ante Independiente RivadaviaDeportes24/10/2025
Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados.
Argentinos es finalista de la Copa Argentina: espera por River o Independiente RivadaviaDeportes24/10/2025
Argentinos Juniors remontó en Arroyito y se clasificó a la primera final de Copa Argentina de su historia con merecido triunfo por 2-1 ante Belgrano de Córdoba.
Boca Juniors tiene un motivo para celebrar el pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. La victoria del Bicho podría darle una "mano" gigante en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
DesvinculaciónOpinión23/10/2025
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.