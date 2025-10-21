Comenzó en Buenos Aires una “maratón quirúrgica” para operar a mil pacientes en cinco días

En la Provincia de Buenos Aires se inició ayer lo que oficialmente se dio en llamar una “maratón quirúrgica” con el objetivo de realizar 1.000 cirugías de vesícula en cinco días, que beneficiará a pacientes en 38 hospitales públicos provinciales.

El gobierno provincial informó que esta acción, que comenzó este lunes 20 de octubre y se desarrollará hasta el viernes 24 de octubre, responde a la necesidad de reducir la lista de espera quirúrgica, que afecta actualmente a 10.000 bonaerenses que requieren este tipo de intervención.

Un vocero del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires señaló a Infobae que la maratón de cirugías se planificó durante los últimos tres meses, y descartó que mantenga relación con la campaña electoral con vistas a los comicios de este domingo.

Según el vocero, la planificación coincidió con la última semana del proceso electoral y resaltó que la iniciativa busca prevenir emergencias, ya que cada paciente en lista de espera enfrenta riesgos de que un cálculo vesicular asintomático derive en una urgencia médica.

La iniciativa, aseguró el Ministerio de Salud bonaerense, busca dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias en la provincia y a disminuir la probabilidad de que los pacientes en lista de espera desarrollen complicaciones potencialmente graves. Con esta maratón, los hospitales provinciales extenderán sus horarios quirúrgicos, ya que realizarán las intervenciones durante el turno vespertino para optimizar los recursos hospitalarios y mejorar el acceso a la salud.

El ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que se trata de “un esfuerzo enorme del sistema público provincial” destinado a responder a la demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y confían en la salud pública, según declaraciones recogidas en el comunicado oficial. Kreplak subrayó que la acción forma parte de una política sanitaria destinada a fortalecer la capacidad resolutiva del sistema público y mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante el año pasado, en los hospitales públicos provinciales se realizaron 168.000 cirugías, cifra que asciende a 332.000 si se consideran también los hospitales municipales, según datos del Gobierno bonaerense. Con la actual maratón quirúrgica de vesícula, la administración provincial busca reforzar, dijo, su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera y optimizar el sistema de salud.

