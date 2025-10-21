El movimiento ocurrió a media mañana y tuvo una profundidad de 131 km. Fue sentido en distintas zonas de la provincia y del país vecino.
Comenzó en Buenos Aires una “maratón quirúrgica” para operar a mil pacientes en cinco días
La iniciativa del Ministerio de Salud bonaerense busca reducir la lista de espera de cirugías de vesícula en 38 hospitales públicos. Abarca del 20 al 24 de octubre y beneficiará a mil personas.Provincias21/10/2025
En la Provincia de Buenos Aires se inició ayer lo que oficialmente se dio en llamar una “maratón quirúrgica” con el objetivo de realizar 1.000 cirugías de vesícula en cinco días, que beneficiará a pacientes en 38 hospitales públicos provinciales.
El gobierno provincial informó que esta acción, que comenzó este lunes 20 de octubre y se desarrollará hasta el viernes 24 de octubre, responde a la necesidad de reducir la lista de espera quirúrgica, que afecta actualmente a 10.000 bonaerenses que requieren este tipo de intervención.
Un vocero del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires señaló a Infobae que la maratón de cirugías se planificó durante los últimos tres meses, y descartó que mantenga relación con la campaña electoral con vistas a los comicios de este domingo.
Según el vocero, la planificación coincidió con la última semana del proceso electoral y resaltó que la iniciativa busca prevenir emergencias, ya que cada paciente en lista de espera enfrenta riesgos de que un cálculo vesicular asintomático derive en una urgencia médica.
La iniciativa, aseguró el Ministerio de Salud bonaerense, busca dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias en la provincia y a disminuir la probabilidad de que los pacientes en lista de espera desarrollen complicaciones potencialmente graves. Con esta maratón, los hospitales provinciales extenderán sus horarios quirúrgicos, ya que realizarán las intervenciones durante el turno vespertino para optimizar los recursos hospitalarios y mejorar el acceso a la salud.
El ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que se trata de “un esfuerzo enorme del sistema público provincial” destinado a responder a la demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y confían en la salud pública, según declaraciones recogidas en el comunicado oficial. Kreplak subrayó que la acción forma parte de una política sanitaria destinada a fortalecer la capacidad resolutiva del sistema público y mejorar la calidad de vida de las personas.
Durante el año pasado, en los hospitales públicos provinciales se realizaron 168.000 cirugías, cifra que asciende a 332.000 si se consideran también los hospitales municipales, según datos del Gobierno bonaerense. Con la actual maratón quirúrgica de vesícula, la administración provincial busca reforzar, dijo, su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera y optimizar el sistema de salud.
Con información de Infobae
El vehículo fue encontrado encajado en una zona de difícil acceso. Hay un fuerte operativo en la localidad para dar con la pareja.
Golpe al narcotráfico en el norte bonaerense: Secuestraron más de 100 ladrillos de marihuanaProvincias21/10/2025
Ocho allanamientos simultáneos permitieron detener a seis sospechosos y confiscar drogas listas para la venta.
Martín Blanco fue encontrado muerto en Reconquista y horas después se halló el cuerpo de Carol María Mora en un campo de Avellaneda. La policía aprehendió a un sospechoso y continúa la investigación.
Tras la denuncia de una vecina, los restos fueron secuestrados y trasladados al Museo Provincial Carlos Ameghino de Cipolletti para su resguardo y catalogación.
“Pará”, una hembra de siete años que había perdido un ojo, fue trasladada junto a sus dos cachorros a un área protegida. Su presencia en zonas urbanas preocupaba a los vecinos de Iguazú.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.