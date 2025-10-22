Unión goleó a Defensa y Justicia y se consolidó como único escolta de la Zona A

Unión ganó, goleó y gustó frente a Defensa y Justicia por 3-0 en la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los tantos del triunfo fueron obra de Agustín Colazo, Damián Fernández en contra y Marcelo Estigarribia para que el Tatengue llegue a los 20 puntos y sea el único escolta del líder Estudiantes de La Plata.

Unión hizo uso de su localía desde el inicio del partido y se encargó de controlar la pelota, así como las situaciones más claras de gol. Pese a eso, el Tatengue no lastimó en el inicio del partido pero sí lo pudo hacer antes de que finalice la primera parte.

Después de una floja respuesta de Enrique Bologna ante un tiro de Cristian Tarragona, Agustín Colazo capturó el rebote y empujó la pelota en el área chica para sentenciar el 1-0 a favor de Unión sobre Defensa y Justicia en el 15 de Abril. El delantero de 24 años se trepó al alambrado para celebrar y recibió la amarilla por parte de Nazareno Arasa.

Luego del primer tanto del Tatengue, el dueño de casa no aflojó y fue por el segundo. Sin embargo, la defensa del Halcón estuvo astuta para no recibir otro golpe. Por estas situaciones, la primera parte finalizó 1-0 a favor de los hombres de Leonardo Carol Madelón.

En el inicio del segundo tiempo, Unión, con un poco de fortuna, encontró su merecido segundo gol. Nicolás Palavecino se tuvo más fe que nadie, le quitó la pelota a Damián Fernández, corrió hasta el arco custodiado por Bologna y, cuando decidió centrar, fue el propio Fernández que se la llevó puesta y la metió en su propio arco para el 2-0 del Tate sobre Defensa y Justicia.

A los 15 minutos de la parte final, Valentín Fascendini interceptó con la mano un centro de Juan Gutiérrez y Arasa cobró penal. Sin embargo, el tiro de Abiel Osorio fue adivinado por Matías Tagliamonte, que tapó el disparo desde los 12 pasos.

A falta de diez minutos para que se cumplan los 90 minutos, el ingresado Marcelo Estigarribia redondeó la fiesta de Unión ante Defensa y Justicia: ganó luego de un centro de saque de esquina y clavó el 3-0 en el 15 de Abril.

Unión ganó de principio a fin sobre Defensa y Justicia y llegó al escalón de los 20 puntos en la Zona A del Torneo Clausura 2025: está segundo detrás de Estudiantes de La Plata, líder del grupo.

Con información de ESPN