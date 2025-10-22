Unión de Santa Fe cumplió una destacada actuación y le ganó categóricamente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
Hinchas de Racing encendieron Río de Janeiro en la previa de la semifinal ante Flamengo
El histórico duelo ante Flamengo se jugará este miércoles 22 de octubre a las 21:30 horas (ARG) en el Estadio Maracaná.Deportes22/10/2025
Racing visita a Flamengo en el Estadio Maracaná este miércoles 22 de octubre, por el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025, y sus hinchas lo saben. Una multitud académica recibió al plantel en Río de Janeiro con fuegos artificiales y mucho aliento.
Los hinchas que viajaron a Brasil esperaron el arribo del plantel en la tarde de este martes, cuando los futbolistas se hicieron presentes en el hotel.
Será el duelo más importante de la historia de los de Avellaneda en la copa desde 1997, última vez en que llegaron a esta instancia.
Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo
El partido entre Flamengo y Racing se juega el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 (ARG/URU/CHI), 19:30 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).
Con información de ESPN
El Club Atlético Newell’s Old Boys confirmó la salida de Cristian "Ogro" Fabbiani como entrenador, luego de la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors y una serie de malos resultados.
El presidente de la FIFA aclaró que puede ser de la mayor, juveniles o femenino.
La "desobediencia" de Colapinto en Austin recibió elogios de un subcampeón mundial de F1Deportes21/10/2025
Franco Colapinto se encuentra en el centro de la polémica en la Fórmula 1. El piloto argentino desobedeció una orden directa de su equipo, Alpine, y adelantó a su compañero Pierre Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.