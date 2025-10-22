Hinchas de Racing encendieron Río de Janeiro en la previa de la semifinal ante Flamengo

Racing visita a Flamengo en el Estadio Maracaná este miércoles 22 de octubre, por el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025, y sus hinchas lo saben. Una multitud académica recibió al plantel en Río de Janeiro con fuegos artificiales y mucho aliento.

Los hinchas que viajaron a Brasil esperaron el arribo del plantel en la tarde de este martes, cuando los futbolistas se hicieron presentes en el hotel.

Será el duelo más importante de la historia de los de Avellaneda en la copa desde 1997, última vez en que llegaron a esta instancia.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Flamengo y Racing se juega el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 (ARG/URU/CHI), 19:30 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).

Con información de ESPN