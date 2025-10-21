Dos personas asesinadas en el norte de Santa Fe

Golpe al narcotráfico en el norte bonaerense: Secuestraron más de 100 ladrillos de marihuanaProvincias21/10/2025
Ocho allanamientos simultáneos permitieron detener a seis sospechosos y confiscar drogas listas para la venta.
Martín Blanco fue encontrado muerto en Reconquista y horas después se halló el cuerpo de Carol María Mora en un campo de Avellaneda. La policía aprehendió a un sospechoso y continúa la investigación.Provincias21/10/2025
Sucedió en la tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 en Calle 40 entre 59 y 61 del Barrio Center de la ciudad de Reconquista.
En el lugar se encontró el cuerpo sin vida de Martín Blanco, con evidencias de disparo de arma de fuego. Hernán Efraín Imhoff, fue aprehendido en el lugar. Por las evidencias recolectadas al momento se investiga la posible situación de una segunda víctima que se trataría de Carol María Mora.
Hasta la vivienda llegaron el Fiscal Regional Rubén Martínez, el Jefe de la Unidad Regional IX, Diego Constanzo, el Dr. Rolando Galfrascoli, director de Políticas Criminales de la provincia de Santa Fe y los fiscales Marichal y Galeano.
El autor del hecho habría sido entregado por una familiar a los uniformados que cerraron el lugar. Pasadas las 20:00 horas, personal policial encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un campo ubicado en el Paraje El Carmen al norte de la ciudad de Avellaneda.
Etapa investigativa
Cuando se retiraba del lugar el Fiscal Regional, Dr. Rubén Martínez habló con nuestro medio, asegurando que se trata de una investigación por homicidio. «La gente criminalística está trabajando, tratando de encontrar todos los rastros, las huellas. Y por ahora eso es todo», explicó.
«Se está tratando de encontrar todos los rastros, las huellas», acotó el representante del MPA. Confirmó que hay varias personas aprehendidas por el hecho, «y un detenido por ahora», acotó.
Manifestó que es momento de reunir toda la información, «ahora esta trabajando la gente de criminalística reuniremos toda la información que corresponda y después estaremos en condiciones de dar detalles», agregó.
En tal sentido dijo que el fiscal Dr. Sebastián Galeano estará al frente de la investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación. Evitó dar detalles del arma homicida, aduciendo que eso está dentro de los márgenes de investigación.
Con información de El Litoral
Tras la denuncia de una vecina, los restos fueron secuestrados y trasladados al Museo Provincial Carlos Ameghino de Cipolletti para su resguardo y catalogación.
“Pará”, una hembra de siete años que había perdido un ojo, fue trasladada junto a sus dos cachorros a un área protegida. Su presencia en zonas urbanas preocupaba a los vecinos de Iguazú.
El acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Dijo que las víctimas “tenían denuncias por explotación infantil”.
La Sección Seguridad Vial de Rosario interceptó el vehículo; los animales fueron entregados a la Policía Ambiental y el chofer quedó detenido.
La víctima logró escapar tras recibir golpes y amenazas de muerte; el agresor fue detenido junto a dos cómplices tras persecución.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.