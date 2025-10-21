Golpe al narcotráfico en el norte bonaerense: Secuestraron más de 100 ladrillos de marihuana

Seis personas fueron detenidas durante ocho allanamientos simultáneos realizados en la madrugada de este lunes en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge, en el marco de una investigación por narcotráfico iniciada hace más de dieciocho meses por la Justicia Federal de Junín.

En los procedimientos se secuestraron más de cien ladrillos de marihuana, cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo.

La investigación comenzó en una cárcel

La causa se originó en abril del año pasado tras una denuncia que señalaba a un interno de la Unidad Penitenciaria 13 de Junín como parte de una red dedicada al tráfico de drogas.

A partir de esa pista, los investigadores lograron reconstruir una estructura criminal que se extendía desde Chacabuco hasta el conurbano bonaerense, con una logística que abarcaba transporte, distribución y venta de estupefacientes.

Durante más de un año, la justicia y la policía rastrearon los movimientos y comunicaciones del grupo, identificando puntos de venta, lugares de almacenamiento y conexiones externas que consolidaban el circuito narco en la región.

El operativo: 100 policías, armas y droga lista para vender

El megaoperativo, encabezado por la Delegación Antinarcóticos de Junín con apoyo de fuerzas especiales y unidades de ciudades vecinas, se extendió por más de doce horas. Los allanamientos incluyeron domicilios en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), además de una incursión dentro de la cárcel de Junín.

Como resultado, fueron detenidos seis sospechosos. La policía incautó más de cien ladrillos de marihuana prensada, cocaína fraccionada para la venta, armas de fuego —entre ellas una pistola ametralladora—, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares utilizados por los sospechosos.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Junín, acusados de infracción a la Ley 23.737, y serán indagados en las próximas horas.

