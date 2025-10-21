Martín Blanco fue encontrado muerto en Reconquista y horas después se halló el cuerpo de Carol María Mora en un campo de Avellaneda. La policía aprehendió a un sospechoso y continúa la investigación.
Golpe al narcotráfico en el norte bonaerense: Secuestraron más de 100 ladrillos de marihuana
Ocho allanamientos simultáneos permitieron detener a seis sospechosos y confiscar drogas listas para la venta.Provincias21/10/2025
Seis personas fueron detenidas durante ocho allanamientos simultáneos realizados en la madrugada de este lunes en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge, en el marco de una investigación por narcotráfico iniciada hace más de dieciocho meses por la Justicia Federal de Junín.
En los procedimientos se secuestraron más de cien ladrillos de marihuana, cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo.
La investigación comenzó en una cárcel
La causa se originó en abril del año pasado tras una denuncia que señalaba a un interno de la Unidad Penitenciaria 13 de Junín como parte de una red dedicada al tráfico de drogas.
A partir de esa pista, los investigadores lograron reconstruir una estructura criminal que se extendía desde Chacabuco hasta el conurbano bonaerense, con una logística que abarcaba transporte, distribución y venta de estupefacientes.
Durante más de un año, la justicia y la policía rastrearon los movimientos y comunicaciones del grupo, identificando puntos de venta, lugares de almacenamiento y conexiones externas que consolidaban el circuito narco en la región.
El operativo: 100 policías, armas y droga lista para vender
El megaoperativo, encabezado por la Delegación Antinarcóticos de Junín con apoyo de fuerzas especiales y unidades de ciudades vecinas, se extendió por más de doce horas. Los allanamientos incluyeron domicilios en Junín, Chacabuco e Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), además de una incursión dentro de la cárcel de Junín.
Como resultado, fueron detenidos seis sospechosos. La policía incautó más de cien ladrillos de marihuana prensada, cocaína fraccionada para la venta, armas de fuego —entre ellas una pistola ametralladora—, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares utilizados por los sospechosos.
Todos los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Junín, acusados de infracción a la Ley 23.737, y serán indagados en las próximas horas.
Tras la denuncia de una vecina, los restos fueron secuestrados y trasladados al Museo Provincial Carlos Ameghino de Cipolletti para su resguardo y catalogación.
“Pará”, una hembra de siete años que había perdido un ojo, fue trasladada junto a sus dos cachorros a un área protegida. Su presencia en zonas urbanas preocupaba a los vecinos de Iguazú.
El acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Dijo que las víctimas “tenían denuncias por explotación infantil”.
La Sección Seguridad Vial de Rosario interceptó el vehículo; los animales fueron entregados a la Policía Ambiental y el chofer quedó detenido.
La víctima logró escapar tras recibir golpes y amenazas de muerte; el agresor fue detenido junto a dos cómplices tras persecución.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.