Denuncian 80 violaciones del alto el fuego de Israel que causaron casi 100 muertos

"La ocupación israelí cometió una serie de violaciones graves y repetidas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, con 80 violaciones documentadas hasta el domingo, en una flagrante y clara violación de la decisión de poner fin a la guerra y al Derecho Internacional Humanitario", indicó la oficina de prensa de Gaza.

Desde el inicio del alto el fuego, 97 personas murieron y 230 resultaron heridas en ataques que incluyen "tiroteos contra civiles, bombardeos deliberados, la aplicación de círculos de fuego y el arresto de civiles". Según las autoridades, estos incidentes se llevaron a cabo con vehículos militares, carros de combate, grúas con sensores, drones y aviones que sobrevolaban áreas residenciales.

"Esto refleja una continuidad en la postura agresiva de la ocupación y de su deseo de un recrudecimiento sobre el terreno por su sede de sangre y muerte", agregaron desde Hamás, confirmando que las violaciones ocurrieron "en todas las gobernaciones de la Franja".

Llamado internacional para detener la agresión

Hamás sostuvo que "esto confirma que las fuerzas de ocupación no se comprometieron con un fin de la agresión y que mantienen su política de asesinatos y terror contra el pueblo palestino", y solicitó a Naciones Unidas y a los garantes del acuerdo que "intervengan urgentemente para forzar a las fuerzas de ocupación a detener su agresión y proteger a la indefensa población civil de Gaza".

El comunicado se publicó después de que las Fuerzas Armadas israelíes informaran sobre la reanudación del alto el fuego, tras ataques de represalia por la muerte de dos soldados en Rafá, que Israel atribuyó a milicianos palestinos.

