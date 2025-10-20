Está un 30% por debajo de pico histórico.
Discapacidad: Prórroga automática de un año para los CUD que vencen en 2025
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, prorrogó automáticamente por un año el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que vencía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.Argentina20/10/2025
El Gobierno Nacional anunció modificaciones en el proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento clave que garantiza el acceso a prestaciones médicas, asignaciones familiares, cupos laborales y otros beneficios destinados a personas con discapacidad.
Según la Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los CUD con fecha de vencimiento comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga automática de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.
En cambio, los certificados cuya actualización estaba pendiente desde 2022, 2023 o 2024 deberán ser renovados durante el corriente año, ya que no están alcanzados por la prórroga. La medida, precisaron desde ANDIS, tiene como objetivo “garantizar la continuidad de los derechos de los titulares y otorgar más tiempo para completar el trámite de renovación”.
Para aquellos que deben realizar la actualización, el procedimiento continúa siendo el habitual: solicitar un turno en la junta evaluadora más cercana al domicilio y presentar la documentación médica correspondiente.
Condiciones de salud incluidas en el CUD
Las personas que pueden tramitar el certificado deben contar con diagnóstico que acredite alguna de las siguientes condiciones:
Discapacidad intelectual o mental
Visual
Motora
Auditiva
Respiratoria
Cardiovascular
Renal, urológica, digestiva o hepática
En cada caso, la documentación requerida varía según el tipo de discapacidad y puede consultarse en los canales oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Derechos y beneficios del CUD
Contar con el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a diversos derechos, entre ellos: Transporte público gratuito en todo el país (colectivos, trenes, subtes y micros). Cobertura del 100% en prestaciones médicas y de rehabilitación, prótesis, apoyos educativos, entre otros. Cobro de asignaciones familiares de ANSES. Exención de tasas municipales y beneficios para la compra de vehículos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, actualmente 1.594.888 personas poseen un CUD en Argentina, lo que representa el 3,46% de la población total.
Requisitos para renovación
Para quienes deban renovar el CUD o tramitarlo por primera vez –casos fuera del rango de prórroga–, se mantienen requisitos esenciales con algunas actualizaciones recientes.
Documentación general requerida:
DNI vigente con domicilio actualizado.
Formulario de solicitud del CUD, cuando corresponda.
En caso de renovación, el certificado anterior (vencido o próximo a vencerse).
Informe médico reciente (no más de 6 a 12 meses), que incluya diagnóstico principal, antecedentes, descripción de secuelas o limitaciones funcionales.
Estudios complementarios que respalden el diagnóstico.
En menores de edad, puede requerirse partida de nacimiento, DNI del tutor o progenitores, y documentación escolar (constancia de alumno regular, informe actualizado)
Descarga digital del certificado
El CUD puede descargarse en formato digital desde la aplicación o el sitio web de Mi Argentina. Para ello, los usuarios deben iniciar sesión, validar sus datos y acceder a las secciones “Mis documentos” o “Mi salud”, donde el certificado se encuentra disponible para su visualización y descarga.
