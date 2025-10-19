Hallaron encajada y cerrada con llave la camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida en Chubut.
Frenan radiotelescopio chino en San Juan: Denuncian "injerencia extranjera"
La UNSJ denunció "injerencia extranjera" para paralizar el proyecto Radiotelescopio Argentino Chino (CART) en San Juan. El proyecto está frenado porque el CONICET no renovó el convenio cuatripartito, dejando equipos esenciales retenidos en la Aduana.Argentina19/10/2025
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó una grave denuncia sobre el futuro de uno de los proyectos científicos más importantes del país: el Radiotelescopio Argentino Chino (CART). A través de una declaración oficial, alertaron que el proyecto está paralizado por la no renovación de un convenio clave por parte del CONICET y advirtieron sobre una "evidente injerencia de intereses extranjeros que condicionan los destinos de la ciencia" en Argentina.
Según supo Noticias Argentinas, el conflicto estalló luego de que el 22 de junio de este año venciera el acuerdo cuatripartito entre la UNSJ, el CONICET, la Academia de Ciencias Chinas (CAS) y el Gobierno de San Juan. CONICET fue la única de las partes que no aprobó la renovación, lo que generó una consecuencia inmediata y crítica: embarques con piezas e instrumentos vitales enviados desde China para continuar con la instalación de la antena quedaron retenidos en la Aduana del Puerto de Buenos Aires.
Un proyecto de 30 años en peligro
El radiotelescopio es el fruto de más de 30 años de cooperación científica entre el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" (OAFA) de la UNSJ y la Academia de Ciencias de China. Su implementación, según la universidad, posiciona a San Juan como "uno de los ecosistemas científicos astronómicos más importantes del mundo y, en particular, del Hemisferio Sur".
En su comunicado, la UNSJ defendió el carácter "estrictamente científico" del proyecto y recordó que el convenio original fue auditado y aprobado por el Congreso de la Nación, garantizando su finalidad pacífica y de investigación. "Las instalaciones en Barreal están accesibles sin restricciones para toda la comunidad", afirmaron.
Acusación de "intereses políticos" y presión externa
La universidad fue contundente al señalar las causas del bloqueo. "Los intereses políticos circunstanciales no deben obstaculizar este proyecto", remarcaron, y alertaron sobre la "evidente injerencia de intereses extranjeros" que estarían afectando la cooperación científica internacional con China.
Ante esta situación, la UNSJ instó a las autoridades científicas nacionales y a la Cancillería argentina a "continuar con el apoyo de los acuerdos firmados desde 2015" y a garantizar la "necesaria continuidad sin más demoras del Proyecto CART".
Con información de Noticias Argentinas
