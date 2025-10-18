Hamás devuelve dos cuerpos de rehenes a Israel

La Cruz Roja recibió dos cuerpos de rehenes que estaban retenidos en la Franja de Gaza, en el marco del alto al fuego con el grupo terrorista palestino Hamás y los entregó a las autoridades de Israel, indicó el ejército israelí en un comunicado este sábado.

"Según las informaciones suministradas por la Cruz Roja, dos ataúdes con los cadáveres de rehenes fueron trasladados bajo su custodia y van camino hacia donde están las fuerzas (israelíes)" en el enclave, dice el texto.

Un instituto forense en Tel Aviv determinará luego la identidad de los restos.

Según el acuerdo de cese de hostilidades, Hamás debe entregar un total de 28 cuerpos. Si Israel confirma que los devueltos el sábado son los de los rehenes desaparecidos, aún quedarían 16 israelíes muertos en la Franja de Gaza.

El movimiento islamista afirma que es difícil encontrar los restos porque están enterrados bajo los escombros de edificios bombardeados y túneles que fueron destruidos durante los dos años que lleva el conflicto en Gaza.

Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos el lunes. La primera fase del alto al fuego entre Israel y Hamás, facilitada por el presidente estadounidense Donald Trump, incluye la liberación y entrega de todos los rehenes vivos y muertos.

Con información de afp/dpa/reuters