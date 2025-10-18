El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.
Hamás devuelve dos cuerpos de rehenes a Israel
La Cruz Roja transfirió dos ataúdes a las autoridades israelíes. Hamás debe entregar un total de 28 cuerpos según el acuerdo de cese de hostilidades.El Mundo18/10/2025
La Cruz Roja recibió dos cuerpos de rehenes que estaban retenidos en la Franja de Gaza, en el marco del alto al fuego con el grupo terrorista palestino Hamás y los entregó a las autoridades de Israel, indicó el ejército israelí en un comunicado este sábado.
"Según las informaciones suministradas por la Cruz Roja, dos ataúdes con los cadáveres de rehenes fueron trasladados bajo su custodia y van camino hacia donde están las fuerzas (israelíes)" en el enclave, dice el texto.
Un instituto forense en Tel Aviv determinará luego la identidad de los restos.
Según el acuerdo de cese de hostilidades, Hamás debe entregar un total de 28 cuerpos. Si Israel confirma que los devueltos el sábado son los de los rehenes desaparecidos, aún quedarían 16 israelíes muertos en la Franja de Gaza.
El movimiento islamista afirma que es difícil encontrar los restos porque están enterrados bajo los escombros de edificios bombardeados y túneles que fueron destruidos durante los dos años que lleva el conflicto en Gaza.
Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos el lunes. La primera fase del alto al fuego entre Israel y Hamás, facilitada por el presidente estadounidense Donald Trump, incluye la liberación y entrega de todos los rehenes vivos y muertos.
Con información de afp/dpa/reuters
Ataque israelí a minibús en Gaza mata a 11 civiles, incluyendo 7 menores de una misma familiaEl Mundo18/10/2025
11 gazatíes de una misma familia murieron tras un ataque israelí a un minibús en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas se cuentan siete menores de edad y dos mujeres. El Ejército israelí atacó el vehículo cerca del barrio de Zeitún.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.