Aguas Blancas: advierten sobre la construcción de dársenas que pueden cambiar el curso del Bermejo

Balearon la camioneta de UrtubeySalta16/10/2025
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.
Adrián Zigarán, interventor de la localidad, advirtió sobre las construcciones – del lado boliviano – que podrían cambiar el curso del río. “No comunicaron nada”, aseguró.Salta16/10/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció que se construyeron dársenas de piedra maciza en el lado boliviano del río Bermejo.
“Yo no bajo mucho al río, bajé para cruzar y me llamó la atención la construcción, nadie me había comentado”, alertó el funcionario, y recordó que, cuando Salta decidió la construcción del alambrado fronterizo, el gobierno de Bolivia “salió con los tapones de punta” diciendo que se alteraba la zona de frontera.
Según explicó, lo que se hizo modifica completamente la orilla del río.
“Deben ser 10 dársenas de piedra firme, eso puede desviar el río y en una crecida se nos viene todo a Aguas Blancas”, indicó.
Así las cosas, informó que ya dio aviso al Director Nacional de Áreas de Frontera e Hidrovías y que este respondió que iba a hacer el reclamo vía Cancillería.
“Es muy llamativo el cambio que hicieron, a mí no me comunicaron nada. Llamativamente, ni Gendarmería, ni Prefectura, ni mis empleados se percataron de lo que estaba ocurriendo. Por un alambrado hicieron un escándalo y ahora ellos modifican el cauce del río Bermejo”, aseguró Zigarán, y finalizó: “Como no me pareció suficiente, publiqué en mis redes sociales lo que sucedía y eso sí tuvo repercusión”.
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.
Se llevará a cabo el sábado 18, en la previa al Día de las madres, de 14 a 21 horas en plaza España. El tope de precios será de $20.000.
El Interventor de Aguas Blancas consideró que “el asesinato del comisario Cordeyro” cambia las reglas del juego en la frontera. “La familia policial que está retirada entiende que al gobernador le tiraron un muerto”, aseguró.
Se realizará en el marco del encuentro +Verde, este sábado 18 en el Mercado Artesanal. Además del 16 a 18 de octubre se realizarán charlas sobre prácticas sustentables, exposición de productos locales y venta de artesanías para el día de la madre.
En su visita a la Escuela de Educación Especial N°7074, el gobernador destacó el trabajo del personal educativo y firmó un convenio de pavimento junto al intendente Rojas.
Un sujeto increpó a la diputada Socorro Villamayor en el hall de acceso a la Legislatura Provincial y, por la intervención del personal de Seguridad de la Cámara, logró ser reducido y detenido por la policía.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.