Aguas Blancas: advierten sobre la construcción de dársenas que pueden cambiar el curso del Bermejo

Adrián Zigarán, interventor de la localidad, advirtió sobre las construcciones – del lado boliviano – que podrían cambiar el curso del río. “No comunicaron nada”, aseguró.

Salta16/10/2025

el-rio-bermejo-divide-a-ambos-paises-WPOW7MGHU5AATMWTTN6JOJM7SE

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció que se construyeron dársenas de piedra maciza en el lado boliviano del río Bermejo.

“Yo no bajo mucho al río, bajé para cruzar y me llamó la atención la construcción, nadie me había comentado”, alertó el funcionario, y recordó que, cuando Salta decidió la construcción del alambrado fronterizo, el gobierno de Bolivia “salió con los tapones de punta” diciendo que se alteraba la zona de frontera.

Según explicó, lo que se hizo modifica completamente la orilla del río.

“Deben ser 10 dársenas de piedra firme, eso puede desviar el río y en una crecida se nos viene todo a Aguas Blancas”, indicó.

Así las cosas, informó que ya dio aviso al Director Nacional de Áreas de Frontera e Hidrovías y que este respondió que iba a hacer el reclamo vía Cancillería.

“Es muy llamativo el cambio que hicieron, a mí no me comunicaron nada. Llamativamente, ni Gendarmería, ni Prefectura, ni mis empleados se percataron de lo que estaba ocurriendo. Por un alambrado hicieron un escándalo y ahora ellos modifican el cauce del río Bermejo”, aseguró Zigarán, y finalizó: “Como no me pareció suficiente, publiqué en mis redes sociales lo que sucedía y eso sí tuvo repercusión”. 

