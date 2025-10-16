Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. Resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.
Confirman que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, mujer trans desaparecida
El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió heridas punzocortantes en el tórax y brazos que le causaron la muerte, además de constatarse fracturas en la cara.Provincias16/10/2025
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó que el cuerpo hallado el martes 14 de octubre es de Azul Semeñenko, la mujer trans que estaba desaparecida desde hacía tres semanas.
En medio de un escenario de incertidumbre tras el hallazgo de un cuerpo en un canal en la zona de Valentina Norte, las autoridades anunciaron que se logró identificarlo, dando por confirmado que se trataba de Semeñenko.
El informe preliminar de la autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, destaca que la víctima “sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte y también se constataron fracturas en la cara”.
Al ser la víctima una mujer trans, se indicó que la causa, que quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, se investiga como transfeminicidio.
“El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron este miércoles por la noche con familiares de la víctima”, anunciaron en un escrito.
Semeñenko fue vista por última vez el 25 de septiembre, tenía 49 años, y era empleada estatal que trabaja en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias.
Según la denuncia radicada en la Comisaría 16, la desaparición ocurrió cuando concurría a un turno médico en el hospital Castro Rendón.
