La medida fue tomada por el asesinato de Martín Palacios, quien fue encontrado sin los brazos ni la cabeza.
Los colectivos de PBA y CABA aumentarán 4,1% en noviembre
Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. Resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.Provincias16/10/2025
Las tarifas de los colectivos aumentarán 4,1% en CABA y la provincia de Buenos Aires. Así, desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91.
Los nuevos valores surgen del mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. Sin embargo, resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.
En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.
Colectivos más caros: cuánto costará el boleto mínimo en PBA desde noviembre
Desde el 1° de noviembre viajar en colectivo en el territorio bonaerense será más caro. El boleto se incrementará otro 4,1%.
A continuación, las nuevas tarifas de los colectivos que pertenecen a las líneas numeradas del 200 en adelante:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;
- Tramo de 3 a 6 km: $638,16;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;
- Viajes de 12 a 27 km: $736,53;
- Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.
Boleto de colectivos de CABA: las nuevas tarifas desde el 1° de noviembre
Las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires tendrán un nuevo ajuste el 1° de noviembre. Al igual que las unidades de la provincia de Buenos Aires, las tarifas subirán 4,1%.
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $546,54 a $568,91;
- Tramo de 3 a 6 km: $633,81;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $682,64;
- Viajes de 12 a 27 km: $731,51;
Estos valores aplica a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje pasará de $1112 a $1157,59 desde el 1 de octubre. Mientras, el premetro pasará de $389,20 a $405,15.
Con información de TN
Mochilero marplatense desaparece en Villa 31: “No sabemos si está vivo o muerto”Provincias16/10/2025
Tras salir de Mar del Plata rumbo a Brasil, Javier Altamiranda se perdió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su familia pide colaboración de la comunidad.
El niño de 8 años fue asesinado en su casa de Merlo; los jueces consideraron que fue un ataque planificado.
El macabro hallazgo ocurrió en la ruta hacia Otumpa y la policía investiga las circunstancias del hecho.
Un estudiante de la escuela IPET 267 de Bell Ville se filmó con un vestido roto y manchas rojas simulando sangre; la comunidad educativa repudió el hecho y pidió sanciones.
Confirman que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, mujer trans desaparecidaProvincias16/10/2025
El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió heridas punzocortantes en el tórax y brazos que le causaron la muerte, además de constatarse fracturas en la cara.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.