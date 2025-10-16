Los colectivos de PBA y CABA aumentarán 4,1% en noviembre

Las tarifas de los colectivos aumentarán 4,1% en CABA y la provincia de Buenos Aires. Así, desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91.

Los nuevos valores surgen del mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. Sin embargo, resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.

Colectivos más caros: cuánto costará el boleto mínimo en PBA desde noviembre

Desde el 1° de noviembre viajar en colectivo en el territorio bonaerense será más caro. El boleto se incrementará otro 4,1%.

A continuación, las nuevas tarifas de los colectivos que pertenecen a las líneas numeradas del 200 en adelante:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;

Tramo de 3 a 6 km: $638,16;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;

Viajes de 12 a 27 km: $736,53;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.

Boleto de colectivos de CABA: las nuevas tarifas desde el 1° de noviembre

Las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires tendrán un nuevo ajuste el 1° de noviembre. Al igual que las unidades de la provincia de Buenos Aires, las tarifas subirán 4,1%.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $546,54 a $568,91;

Tramo de 3 a 6 km: $633,81;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $682,64;

Viajes de 12 a 27 km: $731,51;

Estos valores aplica a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje pasará de $1112 a $1157,59 desde el 1 de octubre. Mientras, el premetro pasará de $389,20 a $405,15.

Con información de TN