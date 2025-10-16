Con pocos hinchas en la tribuna, pintan mural antoniano

En la tribuna este de la cancha de Juventud Antoniana, sobre calle Catamarca, continúa tomando forma un mural que ya se convirtió en un punto de referencia para los vecinos y hinchas. La obra, que cubre toda la pared desde calle San Luis hasta La Rioja, forma parte de un proyecto municipal de murales en distintos puntos de la ciudad.

En el centro del mural se destaca el escudo del club con sus colores característicos, mientras que hacia la derecha aparecen sacerdotes franciscanos jugando a la pelota, evocando la historia y tradición local. Hacia la izquierda, se representan escenas del campo de juego, así también como la tribuna del recinto, con sus admiradores y jugadores de Juventud Antoniana en plena acción.

El mural, realizado Fernando Dix, busca no solo embellecer la zona sino también rescatar la identidad barrial y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Aunque todavía se encuentra en proceso de desarrollo, la obra ya despierta la admiración de vecinos y transeúntes, quienes destacan cómo el arte urbano logra transformar espacios y conectar pasado, presente y cultura local.