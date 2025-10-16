Previa picante: "Pincha o plomo", el mural de Estudiantes que apareció antes del clásico

El próximo fin de semana se disputará el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y en la previa se vive un clima caliente: apareció un mural que encendió la polémica.

"Pincha o plomo", señala la pintada dibujada junto a dos armas cruzadas y los colores blanco y rojo. Además, lleva el escrito de "Plaza Güemes" y está ubicado en la esquina de 19 y 33.

Según informó El Día, el mural pertenecería a una agrupación de hinchas del "Pincha" que también dejó otros dibujos por otras zonas sin incitar a la violencia.