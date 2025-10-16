Ya se han vendido más de un millón de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26

La Copa Mundial de la FIFA 26 cuenta ya con 28 selecciones clasificadas, y el mundo entero se prepara para disfrutar de una edición inolvidable del torneo más emblemático de la FIFA. Prueba de ello es que, tras la fase correspondiente al sorteo de preventa de Visa, que comenzó a mediados de septiembre, aficionados de 212 países y territorios de residencia han comprado ya más de un millón de boletos.

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

"Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después" declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA.