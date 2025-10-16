La Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chileno
Ya se han vendido más de un millón de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26
Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.Deportes16/10/2025
La Copa Mundial de la FIFA 26 cuenta ya con 28 selecciones clasificadas, y el mundo entero se prepara para disfrutar de una edición inolvidable del torneo más emblemático de la FIFA. Prueba de ello es que, tras la fase correspondiente al sorteo de preventa de Visa, que comenzó a mediados de septiembre, aficionados de 212 países y territorios de residencia han comprado ya más de un millón de boletos.
Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.
"Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después" declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA.
El presidente del elenco cordobés calentó la previa del duelo por el torneo local y apuntó contra el arquero campeón del mundo.
Previa picante: "Pincha o plomo", el mural de Estudiantes que apareció antes del clásicoDeportes16/10/2025
Un dibujo apareció en las paredes de 19 y 33 en la antesala del clásico ante Gimnasia. Mientras tanto, la municipalidad comenzó a tapar murales en las inmediaciones del estadio UNO para evitar conflictos.
Aumentaron los precios de las entradas para ver al Albo ante Estudiantes de Río CuartoDeportes16/10/2025
Gimnasia y Tiro confirmó los nuevos valores de las entradas para el partido del próximo sábado 22 hs ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional, que se jugará en el Gigante del Norte.
El equipo nacional logró dar otro paso hacia la gloria ante el cuadro cafetero por una de las semifinales del certamen. El gol del partido lo hizo Mateo Silvetti.
Central Norte convocó a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del club citó a sus socios para tratar los balances de los últimos cuatro ejercicios. El encuentro se realizará en la sede de avenida Entre Ríos al 1400.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.