Aumentaron los precios de las entradas para ver al Albo ante Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia y Tiro confirmó los nuevos valores de las entradas para el partido del próximo sábado 22 hs ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional, que se jugará en el Gigante del Norte.Deportes16/10/2025
Según informó la dirigencia, los precios para no socios quedaron establecidos de la siguiente manera:
🎟️ Popular: $25.000
💺 Platea: $40.000
La venta online ya está habilitada , a través de los canales oficiales del club, mientras que la venta presencial se realizará el viernes y sábado por la tarde en las boleterías del estadio.
Desde la institución explicaron que el aumento responde a los costos operativos y de seguridad que demanda un encuentro de esta magnitud, y remarcaron la importancia del apoyo del público en una instancia decisiva del certamen.
El equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz buscará dar el primer paso en casa ante el conjunto cordobés que conduce Iván Delfino, en una serie que promete gran marco de público y alto voltaje futbolístico.
El Gigante del Norte se prepara para una noche de Reducido, con la ilusión de todo el pueblo “albo” de seguir avanzando en la pelea por el ascenso.
Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.
El presidente del elenco cordobés calentó la previa del duelo por el torneo local y apuntó contra el arquero campeón del mundo.
Previa picante: "Pincha o plomo", el mural de Estudiantes que apareció antes del clásicoDeportes16/10/2025
Un dibujo apareció en las paredes de 19 y 33 en la antesala del clásico ante Gimnasia. Mientras tanto, la municipalidad comenzó a tapar murales en las inmediaciones del estadio UNO para evitar conflictos.
El equipo nacional logró dar otro paso hacia la gloria ante el cuadro cafetero por una de las semifinales del certamen. El gol del partido lo hizo Mateo Silvetti.
Central Norte convocó a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del club citó a sus socios para tratar los balances de los últimos cuatro ejercicios. El encuentro se realizará en la sede de avenida Entre Ríos al 1400.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.