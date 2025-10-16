Aumentaron los precios de las entradas para ver al Albo ante Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Tiro confirmó los nuevos valores de las entradas para el partido del próximo sábado 22 hs ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional, que se jugará en el Gigante del Norte.

Según informó la dirigencia, los precios para no socios quedaron establecidos de la siguiente manera:

🎟️ Popular: $25.000
💺 Platea: $40.000


La venta online ya está habilitada , a través de los canales oficiales del club, mientras que la venta presencial se realizará el viernes y sábado por la tarde en las boleterías del estadio.

Desde la institución explicaron que el aumento responde a los costos operativos y de seguridad que demanda un encuentro de esta magnitud, y remarcaron la importancia del apoyo del público en una instancia decisiva del certamen.

El equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz buscará dar el primer paso en casa ante el conjunto cordobés que conduce Iván Delfino, en una serie que promete gran marco de público y alto voltaje futbolístico.

El Gigante del Norte se prepara para una noche de Reducido, con la ilusión de todo el pueblo “albo” de seguir avanzando en la pelea por el ascenso.

