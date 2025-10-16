Argentina derrotó a Colombia en Santiago y definirá el título ante Marruecos

La Selección Argentina Sub 20 logró el pase a la gran final del Mundial que se disputa en Chile. Derrotó por 1 a 0 a Colombia en Santiago de Chile, y jugará ante Marruecos definición por el título.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del campeonato, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante su par africano en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el mismo escenario.