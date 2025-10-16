Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.
Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos
La Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chilenoDeportes16/10/2025
En su pelea con la AFA, Milei intentó eliminar el antiguo decreto 1212 (hoy lo frenó la Justicia) y quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección Argentina, clave para el financiamiento de las juveniles. Pese a sus críticas y enfrentamientos, tendrá que ver el partido junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente chileno, Gabriel Boric.
Javier Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub-20 entre la Argentina y Marruecos. Según confirmó Doble Amarilla, desde Presidencia se comunicó con protocolo de FIFA y pidió servicio de carabineros al gobierno chileno.
En su pelea con AFA, Milei intentó eliminar el viejo Decreto 1212, el cuál frenó la Justicia, y quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección Argentina, clave para el financiamiento de las juveniles en todas sus categorías.
El presidente del elenco cordobés calentó la previa del duelo por el torneo local y apuntó contra el arquero campeón del mundo.
Previa picante: "Pincha o plomo", el mural de Estudiantes que apareció antes del clásicoDeportes16/10/2025
Un dibujo apareció en las paredes de 19 y 33 en la antesala del clásico ante Gimnasia. Mientras tanto, la municipalidad comenzó a tapar murales en las inmediaciones del estadio UNO para evitar conflictos.
Aumentaron los precios de las entradas para ver al Albo ante Estudiantes de Río CuartoDeportes16/10/2025
Gimnasia y Tiro confirmó los nuevos valores de las entradas para el partido del próximo sábado 22 hs ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional, que se jugará en el Gigante del Norte.
El equipo nacional logró dar otro paso hacia la gloria ante el cuadro cafetero por una de las semifinales del certamen. El gol del partido lo hizo Mateo Silvetti.
Central Norte convocó a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del club citó a sus socios para tratar los balances de los últimos cuatro ejercicios. El encuentro se realizará en la sede de avenida Entre Ríos al 1400.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.