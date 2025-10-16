Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos

En su pelea con la AFA, Milei intentó eliminar el antiguo decreto 1212 (hoy lo frenó la Justicia) y quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección Argentina, clave para el financiamiento de las juveniles. Pese a sus críticas y enfrentamientos, tendrá que ver el partido junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente chileno, Gabriel Boric.

Javier Milei quiere ir a ver la final del Mundial Sub-20 entre la Argentina y Marruecos. Según confirmó Doble Amarilla, desde Presidencia se comunicó con protocolo de FIFA y pidió servicio de carabineros al gobierno chileno.

