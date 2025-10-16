El presidente del elenco cordobés calentó la previa del duelo por el torneo local y apuntó contra el arquero campeón del mundo.
Central Norte convocó a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del club citó a sus socios para tratar los balances de los últimos cuatro ejercicios. El encuentro se realizará en la sede de avenida Entre Ríos al 1400.Deportes16/10/2025Agustina Tolaba
El Club Atlético Central Norte convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2025, a las 18 horas, en la sede social ubicada en avenida Entre Ríos 1498, en la ciudad de Salta.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, la convocatoria fue resuelta en la reunión de Comisión Directiva del 9 de octubre, luego de una conciliación celebrada en la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas.
Durante el encuentro se tratará el siguiente orden del día:
- Lectura del acta de la asamblea anterior.
- Consideración de la memoria, inventario y balances correspondientes a los ejercicios 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.
- Designación de dos socios para firmar el acta aprobada.
La institución informó que los asociados podrán consultar los balances desde el 20 de octubre, de 10 a 12 horas, en la sede del club. Además, los socios que no estén al día podrán regularizar su situación hasta el 10 de noviembre a las 20 horas, para poder participar del acto asambleario, conforme al artículo 21 del Estatuto Social.
Por último, se recordó que la asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios con derecho a voto y, si no se alcanza el quórum en el primer llamado, se realizará válidamente una hora después con los presentes.
