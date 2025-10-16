El subsecretario de Hidrocarburos expuso en el Senado y cuestionó los proyectos alternativos por su impacto fiscal y falta de consenso.
Industria opera por debajo de 60% de capacidad
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en 59,4% en agosto.Argentina16/10/2025
El sector industrial argentino registró en agosto una utilización de la capacidad instalada del 59,4%, una cifra que refleja una caída respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Este retroceso interanual, desde el 61,2% alcanzado en agosto de 2024, contrasta con el leve repunte observado frente a julio, cuando el indicador se ubicó en 58,2%.
El análisis por sectores revela marcadas diferencias en el desempeño de las distintas ramas industriales. La refinación del petróleo lideró el uso de la capacidad instalada con un 86,1%, seguida por las industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (66,6%), papel y cartón (61,4%) y sustancias y productos químicos (60,1%), todos ellos por encima del promedio general.
En contraste, varios sectores operaron por debajo del nivel medio. La metalmecánica excepto automotores registró un 44,4%, lo que representa la mayor incidencia negativa en la comparación interanual, ya que en agosto del año anterior había alcanzado el 50,8%. Otros rubros con desempeños inferiores al promedio fueron productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), productos del tabaco (46,9%), productos de caucho y plástico (42,1%) y productos textiles (41,5%).
Si se consideran las cifras interanuales de cada sector, solamente 3 de los 12 sectores que analiza el reporte del INDEC muestra un crecimiento. Se trata de Refinación del petróleo, Industrias Metálicas Básicas y Productos alimenticios y bebidas. Los 9 sectores restantes mostraron una capacidad instalada inferior a la que exhibían en el mismo mes de 2024.
El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del INDEC señala que en agosto varios segmentos experimentaron una menor actividad respecto al mismo mes del año anterior. Entre ellos se encuentran la maquinaria agropecuaria, los aparatos de uso doméstico y los productos de metal. En el caso de los productos de caucho y plástico, la utilización de la capacidad instalada fue del 42,1%, por debajo del 48,7% registrado en agosto del año anterior.
La industria automotriz también mostró un descenso, con un 53,3% de utilización de la capacidad instalada frente al 59,9% del año previo, una caída vinculada a la reducción de la producción en las terminales automotrices. Por su parte, los productos textiles alcanzaron un 41,5%, lejos del 50,4% de agosto del año anterior.
El sector de productos del tabaco utilizó el 46,9% de su capacidad instalada, una cifra inferior al 54,4% de agosto del año anterior, descenso atribuido a la menor producción de cigarrillos.
El indicador de utilización de la capacidad instalada en la industria, elaborado por el INDEC, mide la proporción utilizada de la capacidad productiva del sector industrial en términos porcentuales. El relevamiento abarca un panel de entre 600 y 700 empresas y considera la producción máxima que cada sector puede alcanzar con la infraestructura disponible.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE reveló que siete de cada 10 argentinos consideran que es imprescindible que los docentes se formen en Inteligencia Artificial (IA).
Un total de 11 personas fueron detenidas bajo la acusación de formar parte del negocio ilícito. Según la investigación, la organización criminal también habría operado en Misiones.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos.
Solo 6 de cada 10 jóvenes de bajos recursos logra completar sus estudios secundarios, según un informe de Argentinos por la Educación.
La edición 61 del Coloquio de IDEA en Mar del Plata inicia hoy su segunda jornada, poniendo el foco en la innovación, el dinamismo empresarial y los debates fiscales.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.