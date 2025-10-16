Agenda IDEA: Innovación, competitividad y presión impositiva

La mañana de este jueves 16 de octubre marca la apertura de la segunda jornada del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, cuyo lema es “Juega Argentina”. Con la innovación y los impuestos como protagonistas del día, el evento reúne a influyentes directivos y referentes nacionales, quienes se congregan para intercambiar experiencias, diagnósticos y propuestas sobre la competitividad en la Argentina. Más de 1.000 empresarios, funcionarios y expertos internacionales asisten al encuentro que se lleva a cabo en el Hotel Sheraton.

Luego de una primera jornada en la que el sector privado puso en debate la importancia de la previsibilidad normativa y la necesidad de transformar modelos productivos, la agenda del jueves introduce un enfoque preciso en el liderazgo organizacional y el desafío tributario. El inicio del jueves se da con un “desayuno de espiritualidad” auspiciado por Alsea & Burger King, con la intervención de Alejandra Ferraro (Accenture), Juan Politi (Allaria SA) y Guido Solari (Integration Consulting). La moderación recae en Javier Goñi, miembro del Comité del Coloquio.

A las 9, la periodista Maru Duffard presentará el programa previsto, que arranca con un bloque dedicado íntegramente a la innovación. En este segmento, Solari, Sofía Vago (CEO de Accenture Argentina) y Daniel Rabinovich (COO de Mercado Libre) exponen sobre herramientas para medir y sostener la conciencia innovadora en entornos donde prima la restricción de recursos. Las ponencias buscan responder a la pregunta de cómo ser líderes promotores de cambio y cómo dotar a las compañías del dinamismo necesario para adaptarse a escenarios de alta volatilidad, según mencionó la organización.

El panel “Gambeteando el status quo”, a cargo de Marcela Fernie (Banco Galicia) y Francisco Simón Errecar (Humming Airways), profundiza en experiencias concretas de ruptura de paradigmas internos. Luego, se desarrolla un análisis sobre el reto de innovar, encabezado por Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur. Farinati, uno de los principales referentes en innovación convocado por el Coloquio, señala ante los participantes: “Gran parte del Coloquio no es interpelar lo que tienen que hacer otros, sino trabajar un poco acerca de qué tenemos que hacer nosotros. Vamos a hacer muchísimo foco en no lo que tienen que hacer otros, sino lo que tenemos que hacer nosotros, que también es gran parte de lo que estamos tratando de hacer en el coloquio, de ponernos como protagonistas”, señaló el ejecutivo.

El debate sobre economía nacional llega con la intervención virtual del ministro Luis Caputo, quien describirá la coyuntura fiscal y productiva en medio del cierre del rescate que prometió Estados Unidos. Más tarde, Matías Surt (Invecq) explorará el desafío impositivo, mientras que Matías Olivero Vila (Lógica) introducirá el concepto de “Juego limpio” en un segmento coordinado por la periodista Florencia Donovan.

En el panel “Paremos la pelota, repensemos los impuestos”, se presentarán análisis y posturas de directivos como Nicolás Braun (La Anónima), Andrés Cavallari (Raízen), Gustavo Lopetegui, Claudio Rodríguez (Sinteplast) y Martín Ticinese (Quilmes). Cada participante abordará la urgencia de simplificar el esquema fiscal para potenciar la competitividad y el crecimiento sostenido. De acuerdo con la gacetilla de IDEA, “la modificación del sistema tributario y laboral, la eliminación de trabas burocráticas, las mejoras en infraestructura y servicios públicos y la promoción del sector financiero no solo son necesarios. Son urgentes”.

El panel de los gobernadores

La jornada también incluye la perspectiva de los mandatarios provinciales en el bloque “La visión de los gobernadores”. Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut) aportarán la mirada federal a los desafíos estructurales, moderados por el periodista Santiago Fioriti. El cierre matutino estará a cargo de Gabriela Renaudo (Visa) y Fabián Kon (Grupo Galicia) en el espacio denominado “Voz Activa”, que antecede el bloque de networking previsto para la tarde.

La programación concluye con la tradicional Cena-Cocktail Noche Galicia, prevista entre las 20:30 y las 23:30 en el Hotel Costa Galana. Este espacio informal potencia la expansión de redes empresariales y la circulación de ideas, con participación de ejecutivos nacionales e invitados internacionales.

En la jornada previa, IDEA fijó posición en el eje de la competitividad, con palabras de Mariano Bosch (presidente del 61° Coloquio y CEO de AdecoAgro), quien sostuvo: “La productividad tiene que ser nuestra obsesión”. También, Manuel Adorni (secretario de Comunicación y Medios) leyó un mensaje del presidente Javier Milei, en el que subrayó: “Ahora tenemos frente a nosotros un deber generacional. Tenemos que terminar este proceso de reformas. Tenemos que seguir adelante. Ustedes como empresarios, generando productos y servicios de calidad para la sociedad y nosotros desde la política asegurándonos de nunca volver a ese pasado que tanto daño nos hizo”, transmitió Adorni a los asistentes, según la gacetilla oficial.

El documento distribuido por IDEA expone que la definición de competitividad radica en “proveer bienes y servicios de la mejor calidad, al menor costo, posibilitando la participación en los mercados locales e internacionales”. El texto también sostiene: “Ser competitivos, en consecuencia, permite a nuestro país atraer inversiones, generar empleo de calidad, aumentar la productividad y así fomentar el crecimiento y desarrollo económico sostenible”, en palabras de Anna Cohen (presidente de Grupo Cohen).

El foro de Mar del Plata busca sentar bases para consensos en torno a nuevos modelos de negocios, incorporación acelerada de nuevas tecnologías, impulso exportador y promoción de recursos humanos. IDEA exhorta al empresariado a adoptar modelos renovados que permitan competir en un contexto donde la velocidad y la innovación concentran las oportunidades principales. Las temáticas tributarias y fiscales figuran como prioridad en la agenda de hoy, en consonancia con la demanda sectorial de reformas profundas que destraben la operatoria productiva local, según comunicaron los organizadores.

En ese marco, la segunda jornada articula la voz de los principales referentes empresariales con la visión del gobierno nacional y las provincias. El cronograma para la tarde cierra con actividades orientadas al networking y al encuentro entre pares. El evento concluye el viernes, cuando IDEA prevé realizar un cierre institucional y compartir las conclusiones finales de sus mesas temáticas.

