El Tesoro solo renovó el 45,68% de la deuda en pesos

El Tesoro renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la primera mitad de septiembre. En una licitación marcada por la cercanía de las elecciones legislativas, la cartera solo adjudicó bonos atados al dólar (dollar-linked) y dejó desiertos los instrumentos a tasa fija.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de la red social X que el monto total adjudicado fue de $1,755 billones, habiendo recibido ofertas por $2,602 billones, lo que arroja un rollover de 45,68%.

El funcionario explicó la decisión de no adjudicar los bonos a tasa fija: "Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones".



El resultado de la licitación

LECAP/BONCAP:

10/11/25 (S10N5) - DESIERTA

30/01/26 (T30E6) - DESIERTA

Dólar Linked:



28/11/25 (D28N5) $1,152 billones a +10,09%

30/01/26 (D30E6) $0,603 billones a 3,02%

Con información de MDZ