El subsecretario de Hidrocarburos expuso en el Senado y cuestionó los proyectos alternativos por su impacto fiscal y falta de consenso.
El Tesoro solo renovó el 45,68% de la deuda en pesos
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos.Argentina16/10/2025
El Tesoro renovó este miércoles solo el 45,68% de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la primera mitad de septiembre. En una licitación marcada por la cercanía de las elecciones legislativas, la cartera solo adjudicó bonos atados al dólar (dollar-linked) y dejó desiertos los instrumentos a tasa fija.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de la red social X que el monto total adjudicado fue de $1,755 billones, habiendo recibido ofertas por $2,602 billones, lo que arroja un rollover de 45,68%.
El funcionario explicó la decisión de no adjudicar los bonos a tasa fija: "Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones".
El resultado de la licitación
LECAP/BONCAP:
10/11/25 (S10N5) - DESIERTA
30/01/26 (T30E6) - DESIERTA
Dólar Linked:
28/11/25 (D28N5) $1,152 billones a +10,09%
30/01/26 (D30E6) $0,603 billones a 3,02%
Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE reveló que siete de cada 10 argentinos consideran que es imprescindible que los docentes se formen en Inteligencia Artificial (IA).
Desbarataron una red de contrabando que habría operado en Salta: tenía $400 millones en ropa truchaArgentina16/10/2025
Un total de 11 personas fueron detenidas bajo la acusación de formar parte del negocio ilícito. Según la investigación, la organización criminal también habría operado en Misiones.
Solo 6 de cada 10 jóvenes de bajos recursos logra completar sus estudios secundarios, según un informe de Argentinos por la Educación.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en 59,4% en agosto.
La edición 61 del Coloquio de IDEA en Mar del Plata inicia hoy su segunda jornada, poniendo el foco en la innovación, el dinamismo empresarial y los debates fiscales.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.