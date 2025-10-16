Encabezaron un acto en Obras para respaldar a sus candidatos porteños y bonaerenses.
Milei aseguró que Trump respalda su gestión hasta el final de su mandato
El Presidente argentino afirmó que el apoyo del líder republicano no depende del resultado electoral y resaltó su alianza incondicional con Estados Unidos.Política16/10/2025
“Mientras que yo sea Presidente, el apoyo lo tenemos”, aseguró Javier Milei sobre el respaldo que reiteró su par estadounidense, Donald Trump, tras la cumbre en la Casa Blanca. “No es cierto que el apoyo depende del resultado de esta elección. Él (por Trump) aclara que es hasta el final de mi mandato”, aclaró, respecto a los dichos del líder republicano que, incluso, provocaron internas en el Gobierno.
“Él dice: ‘Vayan por este lado’, pero el apoyo es hasta por lo menos el 27. Y en caso de que sea reelecto, me van a seguir apoyando -insistió Milei-. Él tiene clara la batalla cultural. Va a apoyar a los que sigan defendiendo las ideas de la libertad. A un comunista no lo va a poyar. Y se refiere a los kirchneristas”.
“Somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es una reubicación de geopolítica”, definió el Presidente -en diálogo con A24- respecto a su posicionamiento. “Conseguimos el apoyo de Estados Unidos después de que se nos cerraran los mercados por la presión de la oposición”, dijo, al tiempo que negó que cambios en la política cambiaria. “Las bandas van a seguir. No se mueve nada”, aclaró.
Además, anticipó que después de las elecciones habrá cambios en su gabinete. “Haré lo que sea necesario para cumplir con las promesas que le hice a los argentinos -afirmó-. No vamos a renunciar a la vocación reformista”.
En ese sentido, Milei advirtió: “No hay atajos. Argentina viene de 100 años de querer tomar atajos. Íbamos camino a ser Venezuela. Todo lo que cuesta vale, y estos procesos llevan tiempo”.
“Está viniendo una oleada de inversión, que generará miles de puestos de trabajo”, destacó el Presidente. “Votar al partido del Estado, es votar que se vayan sus hijos. Ahora lo estamos revirtiendo. La consigna es La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sentenció.
“Hay matices con la oposición, se puede negociaron con varios, menos con los kirchneristas”, aclaró Milei.
También habló de José Luis Espert, que renunció a su candidatura a diputado nacional por la Provincias tras quedar envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con un empresario ligado al narcotráfico.
Sin embargo, el Presidente descartó esta posibilidad. “No creo que Espert tenga vínculos narco”, manifestó, e insistió con que se trató de “una campaña sucia”. “Él no respondió en su momento de la manera correcta. Pero más allá de eso, esa operación hizo que no se discutiera de lo que había que hablar en la campaña”, agregó.
“Con (Diego) ‘el Colo’ Santilli y (Karen) Reichardt estamos trabajando para recortar la diferencia en la Provincia. Estamos haciendo un trabajo extraordinario”, dijo, y chicaneó: “Nosotros trabajamos para ganar, pero en el medio los kukas rompen y tiran piedras. Ellos solo proponen romper lo que hizo Milei”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.