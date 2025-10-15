Segura ratificó la continuidad de Nocce en Juventud mas allá del resultado en el reducido

El DT de Gimnasia y Tiro, habló en la previa del partido por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional ante Estudiantes de Rio IV, donde el “Albo” buscará seguir soñando con el ascenso a Primera División.
"Estoy cansado de que digan que se va. No, él se queda. Falta firmar nomás. Ya me está preparando una carpeta de trabajo", aseguró el dirigente, dejando en claro que la continuidad del entrenador está garantizada.
El presidente de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, confirmó que Germán Nocce continuará siendo el técnico del primer equipo, más allá de lo que ocurra el próximo viernes, cuando el “Santo” reciba a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los octavos de final del Reducido del Torneo Federal A.
En diálogo con el periodista Chino Aparicio, Segura despejó las dudas y respondió con firmeza ante los rumores que circularon entre los hinchas sobre posibles cambios en el cuerpo técnico y el plantel:
“Estoy cansado de que digan que se va. No, él se queda. Falta firmar nomás. Ya me está preparando una carpeta de trabajo”, aseguró el dirigente, dejando en claro que la continuidad del entrenador está garantizada.
El presidente también se refirió a las críticas y pedidos de un sector de la hinchada que reclama modificaciones:
“Entiendo que no todos podemos pensar lo mismo, pero acá hay un grupo de trabajo que labura todos los días. Algunos creen que es fácil, pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás para darle al plantel las mejores condiciones y poder exigirles”, señaló Segura, defendiendo la gestión y la planificación que sostiene el proyecto futbolístico.
El partido del viernes y una recaudación que ilusiona
Segura además confirmó detalles del encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que se jugará finalmente el viernes por la noche en el estadio Honorato Pistoia.
“Ayer estuvimos charlando con el presidente de Gimnasia. Al principio no querían porque no recuperaban jugadores, pero después entendieron que también les convenía. Llegan el jueves a la tarde, descansan, juegan el viernes y vuelven para pasar el Día de la Madre con sus familias. A nosotros también nos beneficia muchísimo”, explicó.
El mandatario antoniano anticipó además que espera una gran recaudación:
“El viernes vamos a tener una muy buena concurrencia. El domingo la gente va a poder disfrutar con sus madres, y eso también ayuda. Es una fecha ideal para todos”, aseguró con optimismo.
Con un mensaje de respaldo y calma, Segura reafirmó la línea institucional: Juventud Antoniana confía en el trabajo de Nocce y su cuerpo técnico, con la mira puesta no sólo en superar esta fase del Reducido, sino en consolidar un proyecto deportivo estable y ambicioso.
