'Chiquito' Romero se despidió de Boca para irse a Argentinos Juniors y volvió a pedir disculpas a los hinchas

Sergio “Chiquito” Romero puso punto final a su ciclo en Boca Juniors y lo hizo con palabras que tocaron el corazón de los hinchas. En una entrevista brindada al canal oficial del club, el arquero dejó una sentida reflexión sobre su etapa en la institución y aprovechó para pedir disculpas por uno de los momentos más polémicos de su paso por el Xeneize antes de sumarse a Argentinos Juniors su nuevo equipo.

"A todos los hinchas de Boca que en las buenas han estado y que yo también he sentido que han estado en las malas, les vuelvo a pedir perdón por ese día del bendito plateísta", comenzó Romero, haciendo referencia al incidente que marcó su relación con parte del público. "La verdad que me dolió muchísimo, pero tengo sangre adentro del cuerpo y cuando mi cabeza no está al cien por ciento se me vuelan los pajaritos", agregó con honestidad.