La causa, que incluyó 59 allanamientos y la incautación de $120 millones en efectivo, apunta a la organización “Celuapuestas”, que operaba con criptomonedas, bienes y sociedades pantalla, en Canning.
Un avión que despegó de Aeroparque sufrió una falla y aterrizó de emergencia en Ezeiza
La aeronave tuvo un desperfecto mecánico apenas minutos después de haber partido desde la terminal aérea porteña. Ya hay al menos nueve vuelos desviados de su destino original por este incidente.Provincias15/10/2025
Un avión que había despegado este miércoles por la mañana del Aeroparque porteño Jorge Newbery se declaró en emergencia a los pocos minutos y debió ser desviado hacia el Aeropuerto de Ezeiza.
Una fuente del sector aerocomercial consultada por Clarín reveló que la aeronave afectada es de Aerolíneas Argentinas, y que sufrió una falla mecánica en el aire por lo que finalmente tuvo que dirigirse hacia la terminal aérea internacional ubicada en el sur del Gran Buenos Aires.
Ya hay al menos nueve vuelos desviados de su destino original por este incidente. En este sentido, desde la empresa estatal emitieron un comunicado en el que explicaron la dramática situación ocurrida en el aire.
"En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue", señaló la compañía en el texto enviado a los medios de comunicación.
Y agrega: "La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes".
Con respecto al estado mecánico del avión, la firma aerocomercial detalló que "de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido".
"La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla", enfatizaron.
A su vez, añadieron: "Los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800".
Con información de Clarín
El uruguayo habló ante la prensa antes de ser trasladado a Concordia, donde también será imputado por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.
Medios trasandinos informaron que no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido al movimiento sísmico.
La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.