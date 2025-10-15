Caputo, Karina Milei y Lugones esquivan el Congreso por “cuestiones de agenda”

Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones argumentaron “cuestiones de agenda” para no asistir al Congreso. La oposición en Diputados citó al ministro de Economía para dar explicaciones por las negociaciones sobre el apoyo financiero de Estados Unidos. Además convocó a la secretaria general de la Presidencia y al ministro de Salud por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Caputo planteó que “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento” estaría “fuera del país en cumplimiento de una misión oficial” por su viaje a Estados Unidos, y que eso le impediría asistir al Congreso, en medio de las negociaciones por el salvataje financiero.

Lugones argumentó “cuestiones de agenda impostergables” y aclaró: “Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”.

Mientras que Karina Milei explicó que no podría asistir a Diputados por “compromisos previamente asumidos”, por lo que está “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Las claves de las citaciones a Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones al Congreso

En el caso de Caputo en Unión por la Patria le reclaman que explique “las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos”. El autor del proyecto, Itai Hagman (Unión por la Patria) criticó que “no hay antecedentes de un ministro de Economía que, a 22 meses de su asunción no haya pisado el Congreso”.

Hagman planteó que es “imprescindible” que Caputo se presente en el Congreso “para dar cuenta de las negociaciones que se lleva adelante con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, (Scott Bessent), con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), qué explique (el acuerdo que negocia) con lujo de detalles, y qué es lo que exigen los Estados Unidos”.

Mientras que el llamado a Karina Milei y al ministro Lugones está relacionado con los audios atribuidos al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que habló de una presunta operatoria con supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria) criticó: “Intentamos muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas, y no lo conseguimos”.

La Constitución establece en su artículo 71 que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”, pero no hace referencia a la obligatoriedad de los funcionarios de concurrir.

