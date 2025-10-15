La causa, que incluyó 59 allanamientos y la incautación de $120 millones en efectivo, apunta a la organización “Celuapuestas”, que operaba con criptomonedas, bienes y sociedades pantalla, en Canning.
“Todo fue por justicia” dijo el doble femicida Pablo Laurta
El uruguayo habló ante la prensa antes de ser trasladado a Concordia, donde también será imputado por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.Provincias15/10/2025
Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, hizo su primera declaración este miércoles, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el chofer que contrató para viajar de esa ciudad a, presuntamente, Santa Fe. Sin embargo, se dirigió a Córdoba, donde habría asesinado a tiros a su expareja y su exsuegra.
“Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral. La declaración se produjo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía. Este lunes, la Policía entrerriana encontró un cuerpo, decapitado y sin brazos dentro de una bolsa. Creen que se trata del remisero.
Lejos de mostrar arrepentimiento, el femicida observó de costado a la periodista del medio local presente en el lugar, y reivindicó los atroces crímenes que cometió.
Al llegar a la fiscalía, Laurta lanzó otra frase a los medios: “Tienen que venerarlo, es un mártir”, dijo. Aunque sus palabras se perdieron entre los gritos de los cronistas, el micrófono de A24 pudo captarlo. Fuentes del caso indicaron a este medio que creen que, de esa manera, hizo referencia a Palacio.
El traslado de Laurta estaba previsto para esta mañana, cuando prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, en una causa que requiere la intervención de la justicia de dos provincias, debido a la imputación que ya pesa sobre el uruguayo por el doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba. Según reportó el citado medio local, se prevé que permanezca en la ciudad entrerriana dos o tres días antes de ser derivado a la provincia de Córdoba.
Por su parte, la fiscal Montangie afirmó que las pruebas recabadas ubican a Palacio en la zona donde se perdió la señal de su teléfono y vinculan al acusado como el último pasajero que subió a su vehículo. “Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacio”, sostuvo la funcionaria.
Tras la indagatoria en Concordia, el detenido será trasladado a la cárcel de Bouwer, Córdoba, para responder ante la justicia por el doble femicidio de su expareja y exsuegra.
Con información de Infobae
Medios trasandinos informaron que no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido al movimiento sísmico.
La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Así lo afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Néstor Roncaglia. Las autoridades avanzan en la investigación del doble femicidio y analizan el vínculo entre el chofer y el principal sospechoso, Pablo Laurta.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.