“Todo fue por justicia” dijo el doble femicida Pablo Laurta

Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, hizo su primera declaración este miércoles, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el chofer que contrató para viajar de esa ciudad a, presuntamente, Santa Fe. Sin embargo, se dirigió a Córdoba, donde habría asesinado a tiros a su expareja y su exsuegra.

“Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral. La declaración se produjo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía. Este lunes, la Policía entrerriana encontró un cuerpo, decapitado y sin brazos dentro de una bolsa. Creen que se trata del remisero.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el femicida observó de costado a la periodista del medio local presente en el lugar, y reivindicó los atroces crímenes que cometió.

Al llegar a la fiscalía, Laurta lanzó otra frase a los medios: “Tienen que venerarlo, es un mártir”, dijo. Aunque sus palabras se perdieron entre los gritos de los cronistas, el micrófono de A24 pudo captarlo. Fuentes del caso indicaron a este medio que creen que, de esa manera, hizo referencia a Palacio.

El traslado de Laurta estaba previsto para esta mañana, cuando prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, en una causa que requiere la intervención de la justicia de dos provincias, debido a la imputación que ya pesa sobre el uruguayo por el doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba. Según reportó el citado medio local, se prevé que permanezca en la ciudad entrerriana dos o tres días antes de ser derivado a la provincia de Córdoba.

Por su parte, la fiscal Montangie afirmó que las pruebas recabadas ubican a Palacio en la zona donde se perdió la señal de su teléfono y vinculan al acusado como el último pasajero que subió a su vehículo. “Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacio”, sostuvo la funcionaria.

Tras la indagatoria en Concordia, el detenido será trasladado a la cárcel de Bouwer, Córdoba, para responder ante la justicia por el doble femicidio de su expareja y exsuegra.

Con información de Infobae