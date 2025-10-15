Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.
Cardozo: "Cordeyro hablaba con nombre y apellido de los narcos en Salta"
El periodista Sebastián Cardozo recordó que el excomisario Vicente Cordeyro había denunciado el accionar de cárteles de droga en Salta y sostenía que los hermanos Saavedra eran inocentes en la causa Jimena Salas.
En diálogo con Pasaron Cosas, el analista judicial Sebastián Cardozo señaló que el excomisario Vicente Cordeyro “había tocado temas muy sensibles” en sus últimos meses de vida, al denunciar la presencia de redes narco en la provincia y poner en duda la actuación judicial en casos resonantes como el de Jimena Salas.
“Vicente venía hablando de cárteles de droga que operan en Salta, con nombre y apellido. Incluso había mencionado que no podía viajar a Tartagal o Mendoza porque le habían advertido que lo tenían en la mira. Pero nunca dejó de hablar del tema”, contó Cardozo.
El comisario también había expresado públicamente que los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra eran inocentes en la causa Jimena Salas y cuestionaba el supuesto suicidio de Javier Saavedra, ocurrido apenas horas antes del inicio del juicio. “Decía que fue una causa armada y que había cosas que no cerraban”, recordó el especialista.
Cardozo advirtió que la muerte de Cordeyro “remueve heridas abiertas” en la sociedad salteña y en el sistema judicial. “Cada vez que aparece un caso así, la gente recuerda otros episodios polémicos como el de las turistas francesas o el de Néstor Piccolo. Hay un patrón de desconfianza y de mala comunicación oficial”, remarcó.
Caso Cordeyro: "El hermetismo oficial alimenta la desconfianza", advirtió especialista
El especialista judicial Sebastián Cardozo analizó las inconsistencias en la investigación sobre la muerte del comisario Vicente Cordeyro, hallado sin vida en el cerro Elefante, en San Lorenzo.
Castiella solicitó apoyo técnico y pericial a Nación en la causa Vicente Cordeyro
El Procurador General de Salta solicitó la intervención de peritos federales especializados en criminalística, incendios e informática para avanzar en la investigación por la muerte del excomisario.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder Ejecutivo
