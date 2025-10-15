Cardozo: “Cordeyro hablaba con nombre y apellido de los narcos en Salta”

En diálogo con Pasaron Cosas, el analista judicial Sebastián Cardozo señaló que el excomisario Vicente Cordeyro “había tocado temas muy sensibles” en sus últimos meses de vida, al denunciar la presencia de redes narco en la provincia y poner en duda la actuación judicial en casos resonantes como el de Jimena Salas.

“Vicente venía hablando de cárteles de droga que operan en Salta, con nombre y apellido. Incluso había mencionado que no podía viajar a Tartagal o Mendoza porque le habían advertido que lo tenían en la mira. Pero nunca dejó de hablar del tema”, contó Cardozo.

El comisario también había expresado públicamente que los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra eran inocentes en la causa Jimena Salas y cuestionaba el supuesto suicidio de Javier Saavedra, ocurrido apenas horas antes del inicio del juicio. “Decía que fue una causa armada y que había cosas que no cerraban”, recordó el especialista.

Cardozo advirtió que la muerte de Cordeyro “remueve heridas abiertas” en la sociedad salteña y en el sistema judicial. “Cada vez que aparece un caso así, la gente recuerda otros episodios polémicos como el de las turistas francesas o el de Néstor Piccolo. Hay un patrón de desconfianza y de mala comunicación oficial”, remarcó.