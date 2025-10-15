Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.
Caso Cordeyro: “El hermetismo oficial alimenta la desconfianza”, advirtió especialista
Judiciales15/10/2025Ivana Chañi
El licenciado en Comunicación y analista judicial Sebastián Cardozo dialogó con Pasaron Cosas sobre el caso del comisario retirado Vicente Cordeyro, encontrado muerto el pasado sábado en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo.
Cardozo recordó que la desaparición fue denunciada el jueves anterior, cuando un familiar reportó que no había regresado tras llevar a su hija al colegio. Horas más tarde se halló su vehículo —un Volkswagen Suran gris— cerca de una capilla, y recién el sábado por la mañana se encontró el cuerpo sin vida.
Según el informe preliminar de la autopsia, Cordeyro murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, y el cadáver presentaba lesiones compatibles con fuego, debido a los focos ígneos registrados en el lugar.
Sin embargo, la falta de precisiones oficiales alimenta las sospechas. “No se dieron mayores detalles sobre la mecánica del ahorcamiento. Se habló de un cuerpo en el suelo, sin indicios de que hubiera estado colgado, y también circularon versiones sobre cuchillos y la ausencia de ropa”, explicó Cardozo.
El analista consideró que el hermetismo del Ministerio Público Fiscal “favorece la confusión y la desconfianza pública”. “Si no se puede informar por estrategia investigativa, deben decirlo. Pero lo que hubo fueron mensajes vagos y contradictorios que sostienen la hipótesis de suicidio sin descartar otras líneas”, advirtió.
Según Cardozo, “no se trataba de una persona vulnerable, sino de alguien muy formado y comprometido con la investigación”.
Mientras tanto, los fiscales pidieron la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación por la falta de peritos especializados en incendios y en análisis de rastros. También se trabaja sobre el contenido del teléfono celular del comisario, hallado junto a su cuerpo.
Cardozo: “Cordeyro hablaba con nombre y apellido de los narcos en Salta”
El periodista Sebastián Cardozo recordó que el excomisario Vicente Cordeyro había denunciado el accionar de cárteles de droga en Salta y sostenía que los hermanos Saavedra eran inocentes en la causa Jimena Salas.
El hecho ocurrió en febrero de 2023, cuando una mujer de 27 años, fue encontrada sin vida en el patio interno de un edificio céntrico de esa ciudad.
