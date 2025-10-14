Inauguraron el Centro de Salud "Padre Martín Farfán" en el paraje Los Yacones

El Ministerio de Salud Pública, inauguró el Centro de Salud en el paraje Los Yacones, perteneciente al Área Operativa de La Caldera. La estructura edilicia existía, pero no se encontraba operativo. El nuevo edificio lleva el nombre de "Padre Martín Farfán”.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y del gerente general del Área Operativa La Caldera, Adrián Rúa. Luego de la bendición del edificio a cargo del párroco Farfán, los alumnos y maestras de la escuela albergue recorrieron las instalaciones.

El Puesto Sanitario de Los Yacones brindará cobertura a una población de entre 150 a 200 personas residentes en Los Yacones y parajes circundantes (Potreros de Castilla, Ovejeros, Lomita, Laguna, La Hoyada, entre otros), además de la asistencia sanitaria a los 18 niños y docentes de la Escuela Albergue local.

El ministro Mangione, enfatizó que esta apertura forma parte de la política de salud federal del Gobierno provincial: “Seguimos trabajando para llegar a cada rincón y mejorar la calidad de vida de los habitantes. La implementación de SAFESA, nuestra historia clínica digital y plataforma de telemedicina, permite conectar este puesto sanitario con los altos centros de la provincia, garantizando una atención de calidad.”

El funcionario resaltó el compromiso de la gestión con la salud federal e igualitaria, y la importancia de llevar servicios esenciales a las comunidades más alejadas.

Por su parte, Rúa, destacó la apertura del centro: “Estamos inaugurando el puesto sanitario en Los Yacones, un paraje del departamento de La Caldera. Esto es un hecho histórico, ya que por primera vez la comunidad de esta zona tendrá acceso a un centro de salud. Se cumple con la directriz del ministro Mangione de ofrecer salud para todos, con igualdad y accesibilidad para toda la población de la provincia.”

El nuevo centro operará bajo un esquema mixto de atención: Enfermería: Presencia diaria durante los días de semana. Asistencia Médica y Odontológica, con una frecuencia de una vez por mes; telemedicina: atención médica diaria en Clínica Médica y Pediatría, así como por especialistas (Cardiología, Ginecología, Nutrición y Psicología) en días específicos, a través de la plataforma SAFESA.

“Este Centro de Salud permite que toda esta población, que históricamente tuvo un acceso dificultoso a la salud, pueda contar con un servicio permanente a su alcance”, agregó el Gerente General.

Finalmente, los funcionarios agradecieron el trabajo conjunto con los equipos para poder concretar la puesta en funcionamiento de este nuevo centro sanitario.