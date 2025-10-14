La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
Tras el mensaje de Trump a Milei, caen los bonos y las acciones argentinas pierden hasta 11%
En medio de la conferencia de prensa de Trump y Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas sufrieron bajas.Economía14/10/2025
El dólar oficial subió al mediodía hasta los $1400, pero luego cerró a $1385 en las pantallas del Banco Nación (BNA), $10 por encima de la jornada previa. Mientras, el riesgo país se ubicaba por debajo de los 1000 puntos.
Antes de la reunión entre Trump y Milei, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Sin embargo, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA, los números se rojos volvieron a las pantallas.
Entre las principales pérdidas, se anotaban Banco Supervielle (-11,1%), YPF (7,3%) y Pampa Energía (-7,2%). Entre los papeles que resistían con alzas, en tanto, se ubicaban Globant (1,6%), Ternium (0,7%) y Tenaris (0,5%).
Los bonos, por su parte, pasaron de verde a rojo. Los títulos globales mostraban caídas de hasta 1%.
Los dólares financieros, en tanto, suben entre 1% y 2%. El contado con liquidación opera a $1456,38 y el MEP a $1438,81.
El mercado esperaba por los detalles de la asistencia financiera de Estados Unidos, luego de la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local y la confirmación del la intención estadounidense de brindar un swap por US$20.000 millones a la Argentina. Sin embargo, el condicionamiento de Trump cambió el humor de los inversores.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La canasta familiar porteña de septiembre subió 2,2% y los ingresos para ser considerado clase media arrancaron en $1,99 millones.
El banco de inversión proyecta escenarios de hasta $2.000 según el desempeño electoral del Gobierno y advierte sobre la necesidad de reforzar reservas y ajustes cambiarios.
Dapena: “La inestabilidad surge por la posibilidad de que a la oposición le vaya bien”Economía13/10/2025
El economista aseguró que las dudas que surgen en la economía tienen su base en la incertidumbre política derivada de las elecciones del 26 de octubre. “El que no se sepa cómo va a votar el argentino genera incertidumbre”, indicó.
El dólar oficial baja $80: caen el tipo de cambio mayorista y los futuros tras la intervención de EEUUEconomía13/10/2025
Aunque el monto de la intervención aún no está claro, el jueves pasado el Tesoro de EE.UU. vendió dólares contra pesos para aliviar la presión sobre el tipo de cambio.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.