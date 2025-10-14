Tras el mensaje de Trump a Milei, caen los bonos y las acciones argentinas pierden hasta 11%

El dólar oficial subió al mediodía hasta los $1400, pero luego cerró a $1385 en las pantallas del Banco Nación (BNA), $10 por encima de la jornada previa. Mientras, el riesgo país se ubicaba por debajo de los 1000 puntos.

Antes de la reunión entre Trump y Milei, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Sin embargo, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA, los números se rojos volvieron a las pantallas.

Entre las principales pérdidas, se anotaban Banco Supervielle (-11,1%), YPF (7,3%) y Pampa Energía (-7,2%). Entre los papeles que resistían con alzas, en tanto, se ubicaban Globant (1,6%), Ternium (0,7%) y Tenaris (0,5%).

Los bonos, por su parte, pasaron de verde a rojo. Los títulos globales mostraban caídas de hasta 1%.

Los dólares financieros, en tanto, suben entre 1% y 2%. El contado con liquidación opera a $1456,38 y el MEP a $1438,81.

El mercado esperaba por los detalles de la asistencia financiera de Estados Unidos, luego de la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local y la confirmación del la intención estadounidense de brindar un swap por US$20.000 millones a la Argentina. Sin embargo, el condicionamiento de Trump cambió el humor de los inversores.

TN