CABA: para no ser pobre una familia necesitó $1,25 millones
La canasta familiar porteña de septiembre subió 2,2% y los ingresos para ser considerado clase media arrancaron en $1,99 millones.Economía14/10/2025
Una familia de cuatro integrantes propietaria en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) necesitó tener ingresos entre $1.997.377,71 y $6.391.608,67 en septiembre de 2025 para ser considerada de clase media, según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA.
En paralelo, una familia de cuatro integrantes -dos adultos y dos menores- requirió de $1.255.933,89 para no ser pobre durante el noveno mes del año. Implicó una suba de 2,1% respecto de los $1.229.444 de agosto.
Mientras un hogar de las mismas características debió contar con $674.756,67 para no ser considerada indigente.
Cuánto hubo que ganar para ser de clase media en CABA en septiembre de 2025
En septiembre, según la Dirección de Estadísticas porteña, una familia de cuatro integrantes necesitó los siguientes ingresos para ser considerada como parte de la clase media, ya sea en el segmento frágil, medio o acomodado:
- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la canasta total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.597.902,17 y $1.997.377,70.
- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $1.997.377,71 hasta $6.391.608,67 al mes.
- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $6.391.608,68 en adelante.
La inflación en CABA fue de 2,2% en septiembre
La inflación de septiembre fue de 2,2% en la Ciudad de Buenos Aires. Implica una aceleración contra agosto, cuando había sido de 1,6%.
Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 22,7% en los primeros nueve meses de 2025. El indicador de precios de la Ciudad acumula un alza de 35% en la medición interanual.
La variación de septiembre en los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en Transporte; Recreación y cultura; Cuidado personal y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
