Gaza recibe ayuda humanitaria masiva tras liberación de rehenes

Luego de la liberación de todos los rehenes vivos de Gaza este lunes, las agencias de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron que los suministros vitales están llegando a gran escala al devastado territorio palestino.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su profundo alivio por la liberación de esas personas, dos años después de los ataques de Hamás al sur de Israel, y reiteró su pedido sobre la liberación de los cuerpos de los rehenes fallecidos e instó a “todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”.

Por otra parte, se reportaron avances significativos en la llegada de ayuda a Gaza: “Está en marcha el aumento masivo de la ayuda humanitaria en Gaza”, señaló la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), y agregó que obtuvo la aprobación israelí para la entrada en la Franja de 190.000 toneladas de alimentos, artículos de refugio, medicamentos y otros suministros, 20.000 toneladas más de las acordadas previamente.

Por primera vez desde marzo, se permitió la entrada de gas para cocinar en Gaza. Asimismo, “más tiendas de campaña para familias desplazadas, carne congelada, fruta fresca, harina y medicamentos cruzaron a Gaza ayer domingo”, señalaron.

Desde el viernes hasta ayer, los trabajadores que supervisan los desplazamientos registraron casi 310.000 movimientos de personas desde el sur hacia el norte de Gaza.

Con información de Noticias Argentinas