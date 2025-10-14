El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama protagonismo
La permanencia de Espert en la BUP somete a evaluación la estrategia electoral libertaria, que se juega a posicionar a Diego Santilli como el catalizador de la campaña.Política14/10/2025
El revés definitivo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que obliga a La Libertad Avanza (LLA) a competir el próximo 26 de octubre con la cara del renunciado José Luis Espert en la Boleta Única de Papel (BUP), pone al espacio en el desafío de repensar la campaña electoral y posicionar la marca detrás del diputado del PRO Diego Santilli a 13 días de las elecciones nacionales.
Si bien la resolución de la justicia electoral no sorprendió a los armadores violetas, el escenario adverso generó un nuevo desafío en el equipo que define el plan discursivo y el cronograma de actividades al que se le suma el reclamo de un sector que brega por su lugar: el PRO.
Con Espert afuera de la nómina, pero aún en la papeleta, la estrategia libertaria -a priori- se redirecciona a potenciar el sello y a condensar la campaña en la figura del diputado del PRO. La reimpresión habilitada solo para los afiches de oferta completa, que se utilizarán en las cabinas de votación, con la cara de “El Colo” Santilli, les permitirá intentar evitar la confusión de los electores.
Los reclamos son transversales a los integrantes de la administración que tildan de “antidemocrático” el fallo que, según argumentan, “induce” a la confusión de los votantes mientras analizan los cambios discursivos que deberán implementar los distintos integrantes de la mesa de coordinación semanal que, por estas horas, atiende sus responsabilidades en Estados Unidos.
Con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como parte de la delegación que acompañará al Presidente en la reunión bilateral que mantendrá con el republicano Donald Trump en la Casa Blanca, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, también con agenda en Estados Unidos, La Libertad Avanza define los próximos pasos para fortalecer la competitividad en la provincia de Buenos Aires.
Los pronósticos son desalentadores para todos. No hay quien se prive de admitir que la permanencia de Espert en la boleta impactará de forma negativa en el resultado que, desde el 7 de septiembre a esta parte, se anticipan adversos. “Nos va a perjudicar porque hay mucha gente enojada con Espert, pero no hay mucho que hacer. Quedan menos de 15 días”, confesó con resignación un armador violeta a Infobae.
A 13 días de los comicios, los socios del PRO toman nota de cada paso en falso y piden incrementar sus acciones en las mesas de decisiones. “Si nos dan la oportunidad que no nos dieron el 7 de septiembre las cosas van a ser diferentes”, prometió un dirigente amarillo en diálogo con este medio.
En su haber, los conducidos –al menos en los papeles- por el ex presidente Mauricio Macri sacan a relucir la experiencia en campañas electorales y el platel de nombres ya probados. “Es la vieja discusión entre la experiencia y las ganas. Si vos tenes a Messi y a De Paul, podes usar algunos pibes nuevos, pero vas a intentar combinar las dos cosas”, ejemplificó un armador del PRO.
En el campamento amarillo creen que la clave está en dar lugar a una “campaña didáctica” que asocie la boleta violeta a la cara del Presidente de la Nación combinado con una fuerte presencia de Santilli en los medios de comunicación. Un argumento similar ensayó Santilli el pasado fin de semana, cuando se mostró despreocupado por la decisión de la Cámara Nacional Electoral y en su lugar esgrimió la necesidad de votar “la lista violeta, casillero uno”.
Incluso, algunos proponen utilizar el humor para combatir el error que le adjudican a Milei en la demora de la salida de Espert. Para eso aspiran a utilizar alguna formulación de impacto que se ajuste al lenguaje de redes, sea fácil de comprender y que les permita recortar diferencias con Fuerza Patria que, en los comicios bonaerenses, los aventajó por 13 puntos y medio.
En la caja de los recuerdos está la exitosa “muletilla” de campaña de 2015, cuando en el PRO se preguntaba con quién dejarían a sus hijos, si con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández, ambos candidatos a la gobernación; o la llamativa publicidad del partido demócrata con la foto del vicepresidente Nixon y la pregunta: “¿Le compraría usted un coche usado a este hombre?”.
Con información de Infobae
