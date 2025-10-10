Esta medida descentraliza la atención, ya que ahora la población de áreas operativas como Santa Victoria Este, Morillo, La Poma y Cachi puede acceder a especialistas en su lugar de residencia, evitando desplazamientos y derivaciones a otros municipios.
El IPS informó cómo será la atención durante el feriado de hoy, 10 de octubre
El Instituto Provincial de Salud de Salta comunicó cómo será la modalidad de atención este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por disposición nacional.Salud10/10/2025Ivana Chañi
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que este viernes 10 de octubre permanecerá cerrado por el feriado nacional, con excepción de la Farmacia de avenida Belgrano 944, que atenderá solo urgencias de 9 a 14. Además, habrá auditoría médica online de 8 a 18 horas.
La aclaración responde a la resolución 139/2025 del Gobierno Nacional, publicada en el Boletín Oficial, que trasladó el feriado del 12 de octubre al viernes 10.
Desde el organismo recordaron que, ante urgencias o emergencias, los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, disponible las 24 horas a través del 0800-777-4777 o las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115.
Por otra parte, se recordó que la Credencial Digital puede descargarse desde Play Store o Apple Store, y que las consultas sobre este servicio se reciben vía WhatsApp al 3874060106. Quienes aún posean bonos de consulta en papel podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Será el 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Dino Saluzzi. Señalaron la importancia del acceso a la información y a la orientación para el “uso responsable” y resaltaron el “potencial innovador” para la provincia.
Metanoia Smx comenzará a funcionar desde el 14 de octubre en España 1440. Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
Plaza Gurruchaga se tiñó de rosa: mamografías y Pap gratuitos
El camión oncológico recibió a mujeres sin turno previo mientras un stand de salud adolescente brindó métodos anticonceptivos y asesoría integral.
El IPS informó cómo será la atención durante el feriado del 10 de octubre
El Instituto Provincial de Salud de Salta comunicó cómo será la modalidad de atención este viernes 10 de octubre, feriado trasladado por disposición nacional.
El Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre este jueves 9 de octubre en General Güemes. Las donaciones se recibirán en el móvil apostado en la plaza central, de 8:30 a 13:00 horas.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.