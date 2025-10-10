El IPS informó cómo será la atención durante el feriado de hoy, 10 de octubre

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que este viernes 10 de octubre permanecerá cerrado por el feriado nacional, con excepción de la Farmacia de avenida Belgrano 944, que atenderá solo urgencias de 9 a 14. Además, habrá auditoría médica online de 8 a 18 horas.

La aclaración responde a la resolución 139/2025 del Gobierno Nacional, publicada en el Boletín Oficial, que trasladó el feriado del 12 de octubre al viernes 10.

Desde el organismo recordaron que, ante urgencias o emergencias, los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, disponible las 24 horas a través del 0800-777-4777 o las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115.

Por otra parte, se recordó que la Credencial Digital puede descargarse desde Play Store o Apple Store, y que las consultas sobre este servicio se reciben vía WhatsApp al 3874060106. Quienes aún posean bonos de consulta en papel podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025.