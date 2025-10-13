La ciudad de Salta alcanzó un promedio del 71% de ocupación hotelera el fin de semana largo

El fin de semana largo que tuvo lugar del viernes 10 al domingo 12 de octubre dejó resultados altamente positivos para la actividad turística en la ciudad de Salta, según el balance elaborado por el Observatorio Turístico Municipal. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 71% con picos del 72% el viernes, registrándose en total 8.291 arribos y 14.700 pernoctaciones, lo que generó un impacto económico estimado en $1.812.349.082.

Además del movimiento en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, los visitantes y vecinos pudieron disfrutar de una variada agenda cultural y recreativa que incluyó la Feria del Libro, con gran convocatoria de público; ferias artesanales en distintos puntos de la ciudad; y shows en vivo que enriquecieron la propuesta para quienes eligieron Salta durante estos días.

La brigada de anfitriones turísticos estuvo presente en los puntos de mayor afluencia turística de la ciudad. En esta ocasión, alrededor de 40 alumnos pertenecientes al Profesorado Superior de Lenguas Vivas N° 6007/ Instituto Superior Profesorado de Salta N°6005 /Instituto Jean Piaget N°8048/ IES N 8235 ISICANA.

La Municipalidad, a través del Ente de Turismo, destacó el balance positivo y reafirmó el compromiso de seguir potenciando a la capital salteña como un destino líder en el norte argentino, ofreciendo una combinación de cultura, patrimonio, gastronomía y experiencias únicas para turistas nacionales e internacionales.