Martín Guzmán felicitó a su director de tesis por el Nobel de Economía
Peter Howitt recibió el Premio Nobel 2025 por sus investigaciones sobre crecimiento y política monetaria, mientras Guzmán lo recuerda como “fantástico” en su formación doctoral.Sociedad13/10/2025Agustina Tolaba
El exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, celebró este lunes en sus redes sociales que su director de tesis doctoral, Peter Howitt, haya sido galardonado con el Premio Nobel de Economía 2025.
“Felicitaciones a mi director de tesis doctoral, Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025! Súper merecido”, escribió Guzmán en su cuenta de X.
El exfuncionario destacó al economista canadiense por sus contribuciones en los campos del crecimiento económico y la economía monetaria, además de resaltar su influencia directa en su formación académica: “Como director de tesis doctoral (Brown University, 2008-2013) fue fantástico. ¡Gran Peter!”, agregó.
Peter Howitt ha desarrollado una extensa trayectoria en economía, abordando temas como la innovación tecnológica, los ciclos económicos y la interacción entre política monetaria y crecimiento, que hoy le valieron el máximo reconocimiento internacional en su disciplina.
Con esta distinción, Howitt se suma al reducido grupo de economistas premiados con el Nobel, mientras Guzmán destacó la relación académica y personal que los une desde su etapa universitaria.
Felicitaciones a mi director de tesis doctoral, PETER HOWITT, Premio Nóbel de Economía 2025!— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) October 13, 2025
Súper merecido. Peter es un economista espectacular, profundo, que ha hecho aportes de enorme valor a la economía, tanto en crecimiento económico como en economía monetaria.
Y como… pic.twitter.com/00OJuSccOC
