Bono de $70.000 sin cambios, fin de la jubilación anticipada y alertas sobre datos y movilidad

La abogada previsional Julia Toyos volvió a su columna habitual en Aries y dejó un panorama con claves para jubilados y activos. Tras participar del Mundial de Seguridad Social, comparó sistemas del mundo y afirmó que la constante global es la insuficiencia de las prestaciones, con baja natalidad y mayor expectativa de vida.

“Argentina no está tan mal en cobertura: ronda el 96%. Pero, como en el mundo, las prestaciones son insuficientes”, señaló. Agregó que la salud y la educación públicas siguen siendo diferenciales del país frente a otros sistemas.

Bono y trámites

Bono de $70.000: según Toyos, no se actualizaría por ahora y se mantiene en $70.000.

Jubilación anticipada por desempleo: recordó que venció el plazo y ANSES no la renovó; se respetan turnos ya otorgados.

Inicio de trámite: reiteró que puede iniciarse hasta 3 meses antes de cumplir la edad.

Movilidad e índices

Toyos cuestionó atar la movilidad solo a la inflación (IPC) y defendió fórmulas mixtas que combinen salarios e inflación (por ejemplo 50% IPC y 50% RIPTE).

“Ambos índices tienen problemas: el IPC no refleja el gasto real de un jubilado y el RIPTE no capta todas las sumas no remunerativas”, dijo.

PAMI y derechos del afiliado

Ante reclamos por límites de órdenes médicas, fue tajante: “No existe eso de ‘una sola orden por mes’. Si se la niegan, pidan que lo dejen por escrito con nombre y cargo; en dos minutos aparece la segunda orden”, recomendó.

También recordó que PAMI permite reclamos online.

Lo que viene: IA, fraude y datos personales

Toyos contó que en el congreso internacional se discutió fraude, inteligencia artificial y protección de datos: “Estamos mal en protección de datos. Con la digitalización, sin controles se multiplican estafas. Hay que reforzar normas y prácticas desde ya.”

Licencias y cuidados

Comparó políticas familiares de Europa (licencias largas y compartidas para maternidad y paternidad) y sostuvo que favorecen la vuelta al trabajo y corresponsabilidad en cuidados.