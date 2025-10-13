El presidente de Estados Unidos fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.
León XIV pidió "valor" a quienes trabajan en el plan de paz para Gaza
El Papa valoró las negociaciones como “una chispa de esperanza” en Medio Oriente y llamó a los líderes mundiales a tener el coraje de sostener el diálogo.El Mundo13/10/2025
El papa León XIV celebró el avance de las negociaciones entre Israel y Hamás, a las que calificó como "una chispa de esperanza" en Medio Oriente, y pidió a los líderes mundiales involucrados en el proceso que tengan el "valor" de avanzar "hacia una paz justa y duradera".
"El acuerdo para iniciar el proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en la Tierra Santa", aseguró el pontífice este domingo durante la oración del Ángelus y ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. "Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino", agregó.
Las palabras del Papa se produjeron en la previa de la cumbre que el presidente estadounidense, Donald Trump, encabezará este lunes en Egipto junto a otros mandatarios internacionales para discutir la implementación de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.
El 7 de octubre pasado se cumplió el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista en suelo israelí, al que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu respondió con una fuerte ofensiva en Gaza. "Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo", señaló León XIV.
En ese sentido, le pidió a Dios que ayude a "lograr lo que ahora parece humanamente imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación". También expresó su "dolor" por los "nuevos y violentos ataques que han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes, incluidos niños".
Durante su visita, el mandatario estadounidense dará un discurso en el Parlamento y avanzará en la implementación del plan de paz en Gaza.
El Nobel en Economía premió a los teóricos de la innovación y progreso tecnológicoEl Mundo13/10/2025
El comité reconoció a Mokyr, Aghion y Howitt por mostrar que la innovación, aunque disruptiva, es clave para el desarrollo sostenido.
Los argentinos secuestrados por Hamas hablaron con su familia antes de ser liberadosEl Mundo13/10/2025
Ariel y David Cunio, secuestrados en 2023 durante el ataque del 7 de octubre, hablaron por videollamada con su familia antes de ser entregados a la Cruz Roja.
Los cautivos fueron entregados en dos etapas y ahora serán evaluados por las autoridades sanitarias israelíes. Luego se reunirán con sus familiares.
El Ministerio de Turismo y Antigüedades anunció el hallazgo de una estructura militar de 8.000 metros cuadrados en Tel al-Kharouba. Formaba parte del sistema defensivo que protegía la frontera oriental durante el Imperio Nuevo.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la ArgentinaArgentina12/10/2025
En 2010, la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que cambió el nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Detuvieron a cuatro salteños con 5,6 kilos de cocaína, incluido un jefe de GendarmeríaArgentina12/10/2025
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.