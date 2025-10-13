León XIV pidió "valor" a quienes trabajan en el plan de paz para Gaza

El papa León XIV celebró el avance de las negociaciones entre Israel y Hamás, a las que calificó como "una chispa de esperanza" en Medio Oriente, y pidió a los líderes mundiales involucrados en el proceso que tengan el "valor" de avanzar "hacia una paz justa y duradera".

"El acuerdo para iniciar el proceso de paz ha dado una chispa de esperanza en la Tierra Santa", aseguró el pontífice este domingo durante la oración del Ángelus y ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. "Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino", agregó.

Las palabras del Papa se produjeron en la previa de la cumbre que el presidente estadounidense, Donald Trump, encabezará este lunes en Egipto junto a otros mandatarios internacionales para discutir la implementación de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

El 7 de octubre pasado se cumplió el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista en suelo israelí, al que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu respondió con una fuerte ofensiva en Gaza. "Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo", señaló León XIV.

En ese sentido, le pidió a Dios que ayude a "lograr lo que ahora parece humanamente imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación". También expresó su "dolor" por los "nuevos y violentos ataques que han golpeado varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes, incluidos niños".