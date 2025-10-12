Milei y Trump: La "excelente" relación bilateral y los futuros acuerdos

Peter Lamelas ratificó que la relación Milei-Trump es "excelente". Se esperan nuevos acuerdos económicos y posibles reducciones arancelarias tras la reunión del martes 14.

Política12/10/2025

peter-lamelas-20241211-1929044

El embajador de Estados Unidos en Argentina y médico cubano radicado en Norteamérica, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump quiere "fortalecer los lazos" con la gestión del presidente Javier Milei y brindarle “nuevas oportunidades” a nuestro país.

En la misma línea, dejó entrever que todas los proyectos en los que trabajarán, vinculados a las inversiones y el comercio, se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina” , al mismo tiempo de que calificó como “excelente” la relación bilateral que existe entre los mandatarios.

“Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”, expresó el embajador.

En el encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 14, Milei y Trump dialogarán, en principio, sobre el respaldo financiero que pretende recibir el Gobierno Nacional antes de que se celebren las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.

benjamin-netanyahu-1082025-2077743Israel confirmó que Hamas liberará a los rehenes a partir de esta noche

El objetivo es que, luego de la reunión, se comuniquen nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Argentina. Un de las medidas tendría relación con formalizar las reducciones arancelarias en 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

Sin embargo, se rumorea la posibilidad de que el respaldo, que viene anunciando, incluso, el ministro de Economía Luis Caputo, no esté del todo confirmado debido a que la existencia de otras problemáticas mundiales, podrían tener prioridad para el gobierno estadounidense.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail