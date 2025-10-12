Hallan a salvo en Entre Ríos al niño de cinco años secuestrado tras el doble femicidio de Córdoba

Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.
La intensa búsqueda de P.R.L., el niño de 5 años desaparecido tras el doble femicidio de su madre y su abuela en Córdoba, tuvo un desenlace positivo este domingo. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo de Gerardo Reyes, informó que el menor fue encontrado sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Su padre, Pablo Laurta, principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en la misma localidad en un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.
Alerta Sofía y una búsqueda nacional
El hallazgo se produce tras la activación del Alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, un sistema de emergencia que se utiliza para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en grave peligro.
La desaparición de Pedro había conmocionado al país. El niño fue visto por última vez este sábado en el barrio Argüello de la capital cordobesa, luego de que su padre, de nacionalidad uruguaya, presuntamente asesinara a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio.
Un trasfondo de violencia de género
La tragedia se inscribe en un contexto de violencia de género preexistente. Trascendió que Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo hacía casi tres años, después de que Laurta intentara ahorcarla. A pesar de que la víctima contaba con un botón antipánico, no llegó a activarlo durante el ataque fatal.
Las autoridades judiciales habían alertado que el femicida podría intentar fugar hacia su país de origen, lo que motivó un gran operativo en todo el país y un control estricto en los pasos fronterizos.
Además, el presunto asesino es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”, vinculada a discursos de odio y misóginos.
El niño, que tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), se encuentra ahora bajo resguardo y en buen estado de salud, a la espera de las directivas judiciales.
Con información de Noticias Argentinas
