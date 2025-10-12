“Varones Unidos”: el sitio que usó el femicida de Córdoba para victimizarse

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, a manos de Pablo Laurta, no solo tuvo como antesala denuncias por violencia de género, sino también una agresiva campaña de hostigamiento y victimización en redes sociales. Laurta era un activo participante del sitio "Varones Unidos", una plataforma cargada de misoginia desde donde se construyó una narrativa para culpar a Luna y presentarlo a él como una víctima de la "justicia feminista".

La página, que se presenta como un espacio de defensa para hombres, dedicó extensas publicaciones al caso de la pareja, titulando su versión de los hechos como: "El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta".

Una narrativa de inversión de roles

Lejos de asumir la violencia que ya había sido denunciada por la víctima, el sitio presentaba a Luna Giardina como una persona con una "psicopatología", acusándola de realizar "falsas denuncias" y de cometer un "secuestro parental". El texto la describe con "conductas impulsivas, hipersexualidad, una necesidad compulsiva de engañar y mentir".

Según la publicación de "Varones Unidos", Laurta era la verdadera víctima de una "intensa campaña de acoso y hostigamiento" por parte de Giardina, no solo contra él, sino también contra su nueva pareja y su familia en Uruguay. El sitio expone supuestas capturas de pantalla de mensajes y comentarios en redes sociales para sostener su relato, acusando a Luna de "acosarlo sexualmente", de intentar "sabotear sus vínculos sociales" y de tener "celos enfermizos".

De la "manipulación" a la justificación de la violencia

La publicación escala en su nivel de agresión y llega a niveles delirantes, donde se acusa a la joven asesinada de seguir un "manual" de acciones dañinas que iban desde la "desvalorización y deshumanización del padre" hasta la "instigación al suicidio" y el "asesinato de un niño", en una macabra referencia al caso de Lucio Dupuy.

"Estas acciones (...) llegando al extremo del abuso infantil y el asesinato de un niño, dejando a las claras el riesgo real de abuso e incluso muerte, en el contexto en que la justicia de Córdoba ha abandonado a este niño", escribieron, invirtiendo por completo la realidad y presentando al femicida como un supuesto salvador.

Este discurso de odio, que buscaba deslegitimar las denuncias de Luna y justificar el accionar de Laurta, terminó siendo la antesala del brutal doble crimen que conmociona al país, dejando en evidencia el peligroso vínculo entre la misoginia online y la violencia machista en el mundo real.

Con información de Noticias Argentinas