Protesta en Perú: manifestantes recordaron que Jerí fue denunciado por abusos sexuales

Según datos del consulado español, 553.293 personas pidieron acceder a la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad a descendientes de españoles.
Protesta en Perú: manifestantes recordaron que Jerí fue denunciado por abusos sexualesEl Mundo11/10/2025
Decenas de peruanos protestaron en las últimas horas frente a la sede parlamentaria contra el nuevo jefe de Estado interino, José Jerí, recordando que fue denunciado por abusos sexuales, informaron medios internacionales.
“Se fue una monstruo asesina y llega un violador. ¿Qué podemos esperar de un violador?”, preguntó una ciudadana ante los micrófonos del medio internacional RT.
La mujer, indignada, enfatizó que en Perú, antes estaban “mal”, pero ahora están “peor”.
“Que se vayan todos es lo que queremos. Porque no podemos seguir con este Gobierno corrupto, delincuente y asesino”, expresa.
La causa por presunta violación contra el político, de 38 años, fue archivada en agosto pasado por falta de pruebas, en tanto que a la presidenta derrocada, Dina Boluarte, se le sumaron denuncias por supuestos cobros de sobornos y enriquecimiento ilícito, sigue la crónica del medio ruso. La mandatariafue destituida la víspera tras prosperar una moción decensura en el Congreso Nacional.
“Estamos pidiendo el cierre del Congreso. Esta gran mentira, lagran farsa de que Dina Boluarte deja el Gobierno y va a entrarJosé Jerí, que es una persona corrupta, es un violador […]. Élno puede ser presidente de la República. Está representando lacorrupción en el Perú, por eso el pueblo se levanta y no quiere aningún congresista trabajando acá”, exclamó otro manifestante.
El hombre continuó: “Ellos le roban al Estado, y el Perú esta convulsionado por culpa de todas las leyes que están a favor de los delincuentes”.
“Estamos hartos de que acá en este Congreso haya puro delincuente, no hay gente sana”, afirmó otra ciudadana, que destacó la responsabilidad de la exmandataria Boluarte por la muerte de civiles en el marco de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, cuando asumió la Presidencia.
“Han bajado a Dina Boluarte que es también una asesina y en susmanos corre sangre de más de 50 de nuestros hermanos peruanos.Ahora han puesto al que era el presidente del congreso, quetambién es un violador”, se lamentó.
Con información de Noticias Argentinas
Roei Shalev, quien se había salvado de la masacre en el festival de música Nova donde el grupo terrorista mató a su novia, compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Horas después encontraron su auto prendido fuego y dentro, su cuerpo.
Israel comenzó a trasladar a presos palestinos, de cara al canje de rehenes con HamásEl Mundo11/10/2025
En medio del acuerdo de alto al fuego, las autoridades israelíes informaron que los detenidos serán llevados a cárceles de Ofer y Ketziot. Pondrán en libertad a 250 prisioneros y a 1.700 arrestados en Gaza.
Guerra Comercial: Trump intensifica aranceles del 100% contra China a partir del 1 de noviembreEl Mundo11/10/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió la guerra comercial contra Pekín al anunciar la imposición de aranceles adicionales del 100% sobre las exportaciones de China, efectivos a partir del 1 de noviembre.
Ejército de Colombia presentó su primer batallón de drones, inédito en América LatinaEl Mundo11/10/2025
El Ejército de Colombia presentó oficialmente su primer batallón de drones, una unidad que se considera inédita en América Latina, según informó el general Carlos Padilla.
Violencia machista: en España, un tercio de las víctimas son extranjeras, con alta incidencia en latinoamericanasEl Mundo11/10/2025
Un informe del Ministerio del Interior de España reveló que la violencia de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres migrantes.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).